新发现挑战了对大质量 Be 星的传统理解

利兹大学的研究人员最近进行的一项研究揭示了一项突破性的发现，可能会重塑我们对大质量 Be 星的理解。 与之前 Be 星主要存在于双星系统中的假设相反，研究表明这些神秘的恒星更有可能是三星系统的一部分。 这一发现基于盖亚卫星收集的数据，挑战了传统的恒星形成理论，对我们理解黑洞、中子星和引力波等各种天文现象具有深远的影响。

Be 星以其特有的气盘而闻名，一个多世纪以来一直是个谜。 天文学家普遍认为，这些气体盘是 Be 星快速旋转与双星系统中另一颗恒星相互作用的结果。 然而，利兹大学的新研究提出了不同的解释。

首席研究员多德先生和奥德迈耶教授利用盖亚卫星的数据来研究恒星在较长时间内在夜空中的运动。 通过分析 B 星（质量转移）和 Be 星的轨迹，他们能够辨别出两组之间伴星比率的显着差异。 令人惊讶的是，Be 星的同伴比例似乎较低，这与预期相反。 然而，进一步的检查表明，这种差异是由于第三颗恒星影响了该系统。

研究人员推测，在许多情况下，三重系统中的第三颗恒星会导致伴星靠近Be星。 这种接近使得两颗恒星之间能够进行质量传递，从而形成在Be恒星周围观察到的特征性气盘。 有趣的是，这也可以解释为什么这些伴星不再被发现，因为它们在失去大量质量后变得太微弱。

这一发现的意义超出了 Be 星的研究范围。 了解三星系统的复杂性及其在恒星演化中的作用可以为了解黑洞、中子星和引力波来源的性质提供有价值的见解。 这一启示是在一个激动人心的时刻出现的，当时引力波研究正在迅速推进，而恒星系统中的双星研究也变得越来越重要。

虽然需要进一步的研究来确认和探索三星系统的复杂性，但这项研究标志着我们理解大质量 Be 星及其在宇宙中的位置的一个重要里程碑。 通过挑战传统的假设，利兹大学的研究人员为揭开天体及其演化之谜打开了新的大门。