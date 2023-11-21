新策略增强质子导体的导电性和稳定性

东京工业大学的科学家发现了一种增强质子导体在中低温下的导电性和稳定性的创新方法。 通过给体掺杂具有无序本征氧空位的母材料，而不是常用的受主掺杂方法，研究人员能够大大提高钙钛矿型质子导体的质子电导率和稳定性。 这一突破为燃料电池和电解电池的设计开辟了新的可能性。

质子陶瓷（或质子传导）燃料/电解电池（PCFC/PCEC）作为一种可持续能源技术正在受到关注。 这些设备能够将化学能转化为电能，反之亦然，并且在低温或中温下实现零排放。 它们有潜力成为各种应用的高效电源。 与其他类型的燃料电池和电解槽不同，PCFC/PCEC 不依赖贵金属催化剂或昂贵的合金，使其更具成本效益。

迄今为止，尚未见质子导体在中低温下同时具有高电导率和高稳定性的报道。 这种限制被称为“诺比间隙”，多年来一直是科学家面临的挑战。 然而，东京工业大学的 Masatomo Yashima 教授和他的团队开发了一种新策略来克服这一差距。

研究人员没有使用受主掺杂（会引入杂质在晶格中产生氧空位），而是专注于施主掺杂。 通过用施主掺杂剂掺杂母体材料，他们能够减少受主掺杂时发生的质子捕获效应。 这导致了高质子传导和稳定性的提高。

该团队使用先进模拟技术进行的实验和理论分析表明，供体掺杂材料在中温和低温下表现出出色的质子电导率。 此外，它在各种气氛下表现出高稳定性，使其成为实际应用的有希望的候选者。

这一发现为开发具有前所未有的性能的 PCFC/PCEC 质子导体开辟了新的可能性。 研究人员提出的策略和新材料的发现有可能在能源和环境科学技术领域产生重大影响。

常见问题解答：

问：什么是供体兴奋剂？

答：施主掺杂涉及将掺杂剂掺入材料中以增加其导电性或改变其性能。

问：什么是受主掺杂？

答：受主掺杂是一种将杂质引入材料中以产生氧空位并增强其电导率的方法。

问：什么是质子导体？

答：质子导体是可以传输质子的材料，可以在燃料电池和电解电池中将化学能转化为电能，反之亦然。

问：什么是“诺比间隙”？

答：“诺比能隙”是指质子导体中缺乏在中低温下表现出高导电性和稳定性的材料。 这对于该领域的科学家来说是一个挑战。