新太空漫游：美国宇航局准备登月任务时，汤姆·汉克斯会见阿耳忒弥斯 2 号船员

标志性演员汤姆·汉克斯 (Tom Hanks) 因在 1995 年好莱坞大片《阿波罗 13 号》中扮演 NASA 宇航员而闻名，最近有机会见到现实生活中的阿耳忒弥斯 2 号宇航员。 这次邂逅发生在美国宇航局位于休斯敦的约翰逊航天中心，汉克斯不仅在那里与机组人员合影，还参观了任务控制中心，并与国际空间站上的 Expedition 70 宇航员进行了交谈。

阿耳忒弥斯 2 号机组人员由美国宇航局宇航员里德·怀斯曼、维克多·格洛弗和克里斯蒂娜·科赫以及加拿大航天局的杰里米·汉森组成，是美国宇航局重启人类月球探索雄心勃勃计划的一部分。 这四名宇航员计划在 2024 年之前执行绕月飞行任务，作为 NASA 建立可持续月球存在努力的一部分。

《阿尔忒弥斯协议》是和平太空探索规范的框架，将指导美国宇航局在这些月球任务中的国际合作。 随着国际合作伙伴联盟的不断壮大，美国宇航局的目标是为地球以外的进一步太空探索和科学发现铺平道路。

为了准备即将到来的月球冒险，阿耳忒弥斯 2 号机组人员最近参观了 NASA 位于新奥尔良的米丘德组装设施，以检查太空发射系统 (SLS) 火箭的核心阶段。 这艘强大的火箭与猎户座飞船相结合，将成为宇航员到达地球轨道并最终登上月球的手段。

阿耳忒弥斯 2 号宇航员的训练和准备还包括熟悉猎户座飞船和医疗程序。 很快，他们将与美国宇航局和美国海军合作参加海上回收演习，以模拟他们在执行任务后返回地球。

随着 NASA 继续为阿耳忒弥斯 2 号任务组装必要的组件，包括 RS-25 发动机和双固体火箭助推器，人们对月球探索的下一章感到兴奋。 阿耳忒弥斯计划代表了人类重返月球，并为未来的太空任务奠定了基础，从而突破了人类知识和探索的界限。

常见问题解答

汤姆·汉克斯是谁？

汤姆·汉克斯是一位著名的好莱坞演员，以其多才多艺的角色和表演而闻名。 在太空界，他因在电影《阿波罗13号》中饰演美国宇航局宇航员吉姆·洛弗尔而闻名。

阿耳忒弥斯2号的任务是什么？

阿耳忒弥斯 2 号任务是美国宇航局阿耳忒弥斯计划的一部分，该计划旨在让人类重返月球并建立可持续的月球存在。 阿耳忒弥斯 2 号将让一组宇航员绕月飞行并收集有价值的数据以支持未来的月球任务。

什么是阿耳忒弥斯协议？

《阿尔忒弥斯协议》是美国宇航局制定的一项协议和框架，旨在指导月球探索方面的国际合作。 这些协议促进和平与合作的太空探索，并建立共享科学数据、保护太空遗产和确保宇航员安全的规范。

什么是太空发射系统（SLS）火箭？

太空发射系统（SLS）火箭是美国宇航局正在开发的一种强大的运载火箭。 它将提供必要的推力和能力来发射地球轨道以外的载人任务，包括阿耳忒弥斯登月任务和未来可能的火星任务。

（来源：nasa.gov）