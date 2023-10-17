TOI-1801 b：年轻行星系统中的温带迷你海王星

我们宣布发现了 TOI-1801 b，这是一颗迷人的温带迷你海王星，绕着一颗年轻的 M 矮星运行。 TOI-2020 b 于 1801 年 21.3 月最初被确定为 TESS 候选行星，其周期为 10.6 天。 然而，随后的地面观测，包括凌日内外的光度测量和精确的径向速度测量，表明该行星的真实周期是 XNUMX 天。

通过这些后续观测，我们确定TOI-1801 b的质量为5.74±1.46M⊕，半径为2.08±0.12R⊕。 根据这些测量结果，我们可以自信地推断出 TOI-1801 b 主要由水和岩石组成，其大气中的氢气含量可忽略不计（按质量计最多为 2%）。

此外，该系统的年龄估计约为 900 亿年，使 TOI-1801 b 成为年轻的凌日系外行星之一。 与其他已知的系外行星一起绘制时，TOI-1801 b 作为一个独特的成员脱颖而出。

在说明质量半径关系的图中，TOI-1801 b 的不确定性被描述为具有置信水平的彩色阴影区域。 由不同颜色的线表示的成分模型提供了对系外行星潜在结构的见解。 具体来说，中间和右侧面板分别显示没有气体和有气体包络的成分模型。 右图中的实线和虚线表示气体封套的不同温度场景。

作为参考，该图还包括地球和海王星。 此外，我们将 B22 和 M22 作为参考，因为针对同一行星发布的结果相互矛盾，表明测量结果不同。

总之，TOI-1801 b 代表了我们对系外行星知识的有趣补充。 其温和的性质、成分和年轻的年龄使其成为进一步研究的引人注目的目标。 对此类系外行星的持续研究有助于我们了解太阳系以外不同环境中的行星形成和演化。

定义：

– TESS：凌日系外行星勘测卫星

– M矮星：主序星的一种，也称为红矮星，质量为太阳的0.08至0.6倍。

– 径向速度 (RV)：利用多普勒频移效应测量恒星朝向或远离观察者的运动。

– 质量和半径：质量是指物体中的物质含量，而半径则测量从中心到外表面的距离。

– 等密度线：质量半径图上的灰色虚线，表示不同成分模型中的等密度线。

– 比熵：一种热力学性质，可量化系统的无序性或随机性。

– H2：分子氢气。

– CARMENES 和 HIRES：用于精确径向速度测量的仪器。

来源：

– 巴拉甘等人(2022)

– El Mufti 等人。 (2023)

– 曾等人(2019)

– astro-ph.EP（arXiv 标识符）