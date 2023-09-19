有证据表明古代海洋动物可能有助于塑造神经元的进化

最近发表在《细胞》杂志上的一项研究探索了动物神经元的进化，重点关注长生动物（毫米大小的海洋动物）。 巴塞罗那基因组调控中心的研究人员发现，在长生动物中发现的特殊分泌细胞可能是更复杂动物中神经元的前体细胞。

扁动物是缺乏身体部位或器官的简单生物。 它们大约有一大粒沙子大小，以温暖浅海中的藻类和微生物为食。 据估计，这些动物大约在八亿年前首次出现在地球上，是动物的五个主要谱系之一。

研究人员使用各种分子技术和计算模型来绘制长生动物中不同细胞类型的图谱，并了解它们是如何进化的。 他们创建了“细胞图谱”，使他们能够识别与特定细胞类型相关的基因簇或“模块”。 通过比较不同的物种，他们重建了这些细胞如何随时间进化。

研究表明，长生动物有九种主要细胞类型，通过在它们之间转换的中间细胞类型连接。 这些细胞生长和分裂以维持动物移动和进食所需的平衡。 有趣的是，研究人员在长生动物中发现了一组独特的肽能细胞，它们与神经元有相似之处。 在海绵或栉水母等其他早期分支动物中没有发现这些相似之处。

研究人员发现，长生动物中的肽能细胞的分化与更高级动物的神经发生过程类似。 它们还具有神经元突触前支架所需的基因模块，这使得它们能够发出信息。 然而，它们缺乏神经元信息接收端或传导电信号所需的组件。

此外，研究表明，扁动物细胞类型使用称为 GPCR 和神经肽的特定蛋白质相互通信，类似于神经元在各种生理过程中使用神经肽进行通信的方式。

研究结果表明，神经元的进化始于大约 800 亿年前，随着长生动物中分泌细胞的出现。 随着时间的推移，这些细胞获得了新的基因模块，允许突触后支架、轴突、树突和离子通道的发育，从而形成真正的神经元。

这项研究揭示了神经元进化的早期阶段，并提供了对当今更先进动物中复杂神经系统起源的见解。

来源：

– [细胞杂志](https://cell.com)

– [基因组调控中心](https://www.crg.eu/)