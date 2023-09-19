神经元的进化：长生动物的见解

巴塞罗那基因组调控中心的研究人员在神经元进化方面取得了重大发现。 他们将研究重点放在长生动物（毫米大小的海洋生物）上，发现这些古代动物的特殊分泌细胞可能在更复杂的生物体中产生了神经元。

长生动物是大约 800 亿年前首次出现在地球上的简单生物。 这些微小的动物没有身体部位或器官，靠吃藻类和微生物生存。 研究人员发现，长生动物中的肽能细胞显示出神经发生的信号，并拥有与突触前神经元结构相似的基因模块。 这些细胞还使用类似于神经元中发现的神经肽驱动过程的通信系统。

该研究涉及绘制长生动物不同细胞类型的图谱并分析它们的特征和基因模块。 研究表明，长生动物细胞通过类似于神经发生的信号从祖上皮细胞中分化出来。 它们还具有神经元突触前支架所需的基因模块。 然而，它们缺乏神经元信息接收端的组件，并且无法传导电信号。

长生动物中的肽能细胞和神经元之间的相似性是显着的。 这些细胞与原始神经元细胞具有许多共同特征，表明它们可能是神经元发育的进化垫脚石。

这一发现挑战了之前关于神经元进化的观念，并表明神经元的基础在 800 亿年前就开始形成。 从进化的角度来看，早期神经元可能是从类似于长生动物中发现的肽能分泌细胞开始的。 随着时间的推移，这些细胞获得了新的基因模块，并进化成在更高级的动物中观察到的复杂的神经系统。

虽然关于神经系统的进化故事还有更多需要了解，但这项研究为神经元的起源提供了有价值的见解。 长生动物细胞和神经元之间分子相似性的存在引发了关于神经元进化轨迹和不同动物谱系独特特征的问题。

资料来源：基因组调控中心