微小珠子增强生物催化酶的稳定性

德国波鸿鲁尔大学生物系的研究人员发现了一种在等离子体驱动的生物催化过程中保护酶并增强其稳定性的新方法。 酶以其将底物转化为有价值的产物的能力而闻名，但它们在暴露于等离子体时通常容易受到破坏。 然而，通过将酶附着在微小的珠子上，研究人员能够保护它们免受血浆的有害影响，从而使它们的活性时间延长 44 倍。

等离子体是一种激发气体，通常用作生物催化中的共底物以驱动酶反应。 在这项研究中，研究人员重点关注利用技术等离子体，通过利用过氧化氢的酶将底物转化为更有价值的产品。 他们从食用菌茶树菇中选择了一种名为非特异性过氧化酶（AaeUPO）的模型酶。

他们面临的主要挑战是血浆处理过程中酶的快速失活。 为了解决这个问题，研究人员采用了酶固定技术，将酶附着在具有多孔表面的小珠上。 由于重力，珠子沉降在反应器底部，在血浆和酶之间形成一个保护区。

研究人员测试了具有不同表面特性和涂层的各种类型的珠子。 将酶固定在珠子上后，他们将它们暴露在血浆中不同的时间，并将它们的活性与未经处理的对照进行比较。 结果表明，具有树脂表面的珠子，特别是氨基和环氧丁基珠子，产生了最好的结果，表明酶和载体材料之间存在很强的共价键。

此外，通过将最有希望的候选者的等离子体处理延长至一小时，研究人员将酶稳定性提高了 44 倍。 这一突破为未来应用中酶与技术等离子体的结合开辟了新的可能性。

总体而言，这种使用微小珠子的创新技术的发现不仅可以保护酶，还可以增强其在等离子体驱动的生物催化过程中的稳定性。 这一进步可能会导致为各个行业（包括制药、生物技术和精细化学品）开发更有效和可持续的生物催化过程。

常见问题

问：什么是生物催化？

答：生物催化是利用酶等天然催化剂在各种工业过程中进行化学反应。

问：什么是等离子体？

答：等离子体是含有各种活性物质（例如过氧化氢）的激发气体，在生物催化反应中用作共底物。

问：什么是酶固定化？

答：酶固定化是指将酶附着到固体支持物（例如珠子）上的技术，以增强其稳定性并促进其在生物催化中的重复使用。

问：在等离子体处理过程中，珠子上的固定化如何保护酶？

答：固定在珠子上会在血浆和酶之间形成物理屏障，保护它们免受破坏性影响并提高其稳定性。

问：这项创新如何使生物催化受益？

答：通过更长时间地保持酶活性，这项创新可以实现更高效、更可持续的生物催化过程，从而在制药和生物技术等行业生产有价值的物质。