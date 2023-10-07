研究人员开发了无损伤蛋白质分析新技术

德克萨斯 A&M 大学和 TEES 的研究人员通过引入一种称为热稳定拉曼相互作用分析 (TRIP) 的新技术，在蛋白质分析方面取得了突破。 传统上，拉曼光谱对生物医学研究人员来说一直是一个挑战，因为光学测量过程中会对活蛋白质造成损害。 然而，TRIP 方法允许在相关条件下对蛋白质与配体相互作用进行低浓度、低剂量筛选，从而提供无标记、高度可重复的测量。

拉曼光谱是一种将单色光照射到样品上并观察出现的散射光的技术。 然而，历史上，光产生的热量会导致活蛋白质的破坏，从而导致结果不一致。 现在，TRIP 提供了一种通过冷却表面或基质来防止蛋白质损伤的解决方案。 这使得研究人员能够在不损害蛋白质完整性的情况下获得必要的信息。

这一突破的意义重大。 蛋白质-配体相互作用在各种生物过程中发挥着至关重要的作用，包括信号转导、免疫反应和基因调控。 TRIP 实时检测这些相互作用的能力可以缩短药物和疫苗测试的时间，从而有可能导致更快速和更具成本效益的开发。

此外，TRIP 技术需要更小的样本量和更低的蛋白质浓度，使其成为更具成本效益的测试选择。 蛋白质分析领域的这一进步有可能通过提供更高准确度的当天结果来彻底改变临床测试。

研究团队还在探索 TRIP 方法的其他应用。 他们希望利用这项技术鉴定蛋白质的化学成分，这可能对 DNA 分析和其他生物分子产生影响。

总体而言，TRIP 技术的发展为蛋白质分析中面临的挑战提供了一个有前景的解决方案。 凭借其在相关条件下提供无损伤测量的能力，TRIP 有潜力改变各个领域，包括药物开发、疫苗测试和临床诊断。

来源：

– “通过拉曼显微镜进行无标签药物相互作用筛选”，作者：Narangerel Altangerel、Benjamin W. Neuman、Philip R. Hemmer、Vladislav V. Yakovlev、Navid Rajil、Zhenhuan Yi、Alexei V. Sokolov 和 Marlan O. Scully

– 由空军科学研究办公室 (AFOSR)、海军研究办公室、罗伯特·韦尔奇基金会、TEES、美国国立卫生研究院和德克萨斯农工大学 X 资助计划支持。