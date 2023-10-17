探索量子力学中的守恒定律

守恒定律是物理学的基本原理，描述了孤立物理系统中某些数量或属性随时间的保存情况。 这些定律包括质能守恒、动量守恒和电荷守恒，对于理解宇宙的行为至关重要。 它们决定了自然界中可以或不可以发生的过程。 例如，动量守恒表明，在发生碰撞等事件之前和之后，封闭系统中所有动量的总和保持恒定。

虽然守恒定律在经典力学中已经很成熟，但它们在量子力学领域变得更加有趣。 在量子力学中，守恒定理源自物理系统的对称性等原理，这与经典力学从一开始就被假定的不同。

在《美国国家科学院院刊》上发表的一项新研究中，研究人员开发了一项思想实验，以进一步探索量子力学中的守恒定律。 思想实验，即用于探索理论和原理后果的假设场景，为量子力学的本质提供了新的见解。

研究人员创建的思想实验涉及两个角色，爱丽丝和鲍勃，坐在轮子相对的椅子上。 当它们相互推动时，它们以相同的速度向相反的方向移动，导致速度之和恒定为零。 这证明了量子领域内动量守恒。

这个思想实验的意义超出了它的具体场景。 它说明了守恒定律的普遍适用性，涵盖了不同质量、初始运动和复杂相互作用的场景。 守恒定律源于自然界中发现的对称性，无论相互作用的具体细节如何，它们的可预测性都成立。

然而，在量子力学中，传统的守恒定律面临着挑战。 测量量子系统中的特定量会扰乱该系统，从根本上改变其随后的演化。 为了克服这一挑战，研究人员设计了一种实验装置，其中包括准备处于特定初始状态的量子系统，并在准备后立即测量守恒量。 然后，他们允许系统在没有任何测量的情况下演化，表明即使在个别情况下，角动量守恒仍然存在。

这项研究有助于更深入地理解量子力学的基本原理和控制量子系统行为的守恒定律。 通过思想实验和创新实验装置探索这些定律，科学家可以继续揭开量子领域的奥秘。

来源：

– 标题：实验中解释的量子力学守恒定律

资料来源：美国国家科学院院刊

作者：乔治·扎哈里亚、马库斯·S·基施纳、桑杜·波佩斯库

日期：十一月2020