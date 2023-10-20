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早期明亮星系之谜已解：爆发恒星形成

By薇琪斯塔夫罗普卢

20月 2023日，XNUMX
早期明亮星系之谜已解：爆发恒星形成

詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST) 最近捕捉到了一些宇宙最早星系的图像，这些星系是在大爆炸后几亿年内形成的。 这些星系对于它们的年龄来说显得太亮、太大、进化得太多，挑战了宇宙学的标准模型。 然而，发表在《天体物理学杂志快报》上的新研究表明，爆发式恒星形成现象可以解释这个谜团，这种现象涉及短暂而激烈的恒星诞生和死亡阶段，随后是更长、更安静的阶段。

研究人员使用相对论环境反馈（FIRE）项目的先进计算机模拟来研究这个问题。 模拟结果表明，爆发式恒星形成可以解释 JWST 捕捉到的早期星系中观察到的令人惊讶的亮度。 爆发式恒星形成在低质量星系中很常见，其特点是爆发式恒星形成，随后发生超新星爆炸，喷射出气体，随后又回落形成新恒星。 然而，当星系变得足够大时，它们的引力会将星系聚集在一起并使其进入稳定状态，从而防止气体喷射。

如果得到证实，这种解释将避免对宇宙学标准模型进行修订或调整。 这些发现揭示了宇宙黎明的物理学，并挑战了之前关于早期宇宙的猜测。 通过提供可靠的观测证据，JWST 极大地增加了我们对星系物理细节的理解，并使我们能够重新审视和研究早期宇宙的物理学。

来源：

——《天体物理学杂志快报》

– 孙国超，西北大学博士后

– 克劳德-安德烈·福彻-吉盖尔 (Claude-André Faucher-Giguère)，西北大学天文学家

By 薇琪斯塔夫罗普卢

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