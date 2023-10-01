NASA 的 OSIRIS-REx 完成了历史性的小行星样本返回任务

NASA 的首次小行星样本返回任务 OSIRIS-REx 在从小行星贝努 (Bennu) 收集岩石和尘埃样本后于 24 月 XNUMX 日成功登陆地球。 样本返回舱已飞往美国宇航局位于休斯敦的约翰逊航天中心，样本将在那里存储并与世界各地的科学家共享。 这项任务将帮助天文学家了解行星如何形成以及生命如何开始，并提供对近地小行星的深入了解。

NASA 宇航员在太空停留 371 天，创下美国纪录

另一项历史性事件发生在 27 月 371 日，美国宇航局 (NASA) 宇航员弗兰克·鲁比奥 (Frank Rubio) 在太空停留了美国创纪录的 XNUMX 天后返回地球。 卢比奥和两名机组人员安全降落在哈萨克斯坦。 这项延长的任务将使研究人员能够研究长期太空飞行对人类的影响。

美国宇航局阿耳忒弥斯二号登月任务取得进展

NASA 的 Artemis II 月球火箭的核心级配备了全部四台 RS-25 发动机，已在 NASA 的米丘德装配厂完成。 阿耳忒弥斯二号宇航员还在美国宇航局肯尼迪航天中心完成了一系列综合地面系统测试中的首次测试。 阿尔忒弥斯二号将是美国宇航局阿尔忒弥斯计划下的首次载人任务，该计划旨在将下一代人类送上月球。

预览“火环”日环食

14 月 XNUMX 日，从俄勒冈州到德克萨斯州，美国各地都将出现罕见的日环食。 当月球没有完全遮挡太阳时，就会发生日环食，从而产生“火环”效应。 此次活动为观察者提供了目睹这一独特现象的机会。 请访问 Solarsystem.nasa.gov/eclipses 了解有关日食的更多信息。

来源：

– NASA：美国国家航空航天局 (NASA) 成立于 1958 年，是美国联邦政府的一个独立机构。

– OSIRIS-REx：起源、光谱解释、资源识别、安全-风化层探索者 (OSIRIS-REx) 航天器于 2016 年发射，是 NASA 的第一个小行星样本返回任务。

– 阿尔忒弥斯二号：阿尔忒弥斯二号任务是美国宇航局阿尔忒弥斯计划的一部分，该计划旨在让人类重返月球。