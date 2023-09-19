Find Starlink 简介：实时跟踪和查看 Starlink 卫星的工具

您是否想知道是否可以从您所在的位置发现埃隆·马斯克的星链卫星？ 借助名为 Find Starlink 的新工具，您现在可以实时跟踪和查看这些卫星。 虽然星链地图已经向公众开放了一段时间，但它主要用于检查特定区域的覆盖范围。 然而，Find Starlink 更进一步，允许用户根据卫星的位置或坐标查看卫星的可见度、最佳观看时间以及相关的亮度值。

观察星链卫星最令人着迷的方面之一是它们的外观。 当它们聚集在一起时，会形成一串划过夜空的灯光。 与其他以单独光点出现的卫星不同，星链星座创造了令人着迷的视觉显示。

Find Starlink 提醒用户，虽然卫星看起来可能在头顶上方，但丢失一组卫星的情况却很常见。 这些卫星以每分钟 300 英里的惊人速度移动，即使您的观看时间正确，也很容易错过它们。 因此，如果您没有立即看到它们，请不要灰心。

需要注意的是，Find Starlink 是一个独立的工具，并不正式隶属于 SpaceX 或 Starlink。 相反，它利用坐标来跟踪这些巨型星座绕地球运行的路径。

如果您有兴趣见证埃隆·马斯克的星链卫星的奇迹，请尝试一下“查找星链”。 输入您的位置或坐标，然后了解您何时何地可以瞥见这些划过天空的迷人灯光。

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