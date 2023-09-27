美国宇航局钱德拉天文台为恒星爆炸提供了新的线索

NASA 钱德拉 X 射线天文台为天文学家提供了关于 19 世纪中叶首次观测到的恒星爆炸的非凡新见解。 爆炸发生在距离约 7,500 光年远的双星系统海山二 (Eta Carinae)。 在二十年的时间里，天文台收集的数据现已被编成一部电影，揭示了恒星喷发正在以高达每小时 4.5 万英里的速度扩展。

海山二由两颗大质量恒星组成，一颗质量约为太阳的 90 倍，另一颗质量约为太阳的 30 倍。 19 世纪，该系统经历了一次被称为“大喷发”的大规模爆炸，在此期间，船底座埃塔喷出的质量是太阳质量的 10 到 45 倍。 这导致在恒星的两侧形成一对气体云，称为侏儒星云。

美国宇航局戈达德太空飞行中心的 Michael Corcoran 最近领导的一项研究利用钱德拉和欧洲航天局 XMM-Newton 的数据，发现了侏儒星云外先前未知的微弱 X 射线壳。 科科伦将这个壳层解释为大喷发的冲击波，这表明星云和外壳都起源于 1843 年喷发前从船底座埃塔喷出的物质。

研究还表明，船底座埃塔的 X 射线亮度随着时间的推移而减弱，这与之前的观测结果一致。 研究人员使用一个简单的模型，估计了大喷发时恒星系统的X射线亮度，并将其与喷射物质的速度结合起来，以确定喷发可能由两次爆炸组成。 第一个过程涉及快速、低密度气体的快速喷射，然后是较慢密度气体的喷射，最终形成了侏儒星云。

这项发表在《天体物理学杂志》上的研究支持了这样的假设：大火山喷发是由原本三重系统中的两颗恒星合并引发的。 这种合并可以解释 X 射线中看到的环状结构，因为材料在平面上喷射。

总体而言，美国宇航局钱德拉天文台为天文学家提供了有关船底座埃塔恒星爆炸的宝贵新信息，揭示了这一迷人天体事件的机制和历史。

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