美国宇航局的朱诺号任务取得了突破性的里程碑，在木星最大的卫星木卫三上发现了重要的新发现。 在一次近距离飞越过程中，航天器的木星红外极光测绘仪（JIRAM）光谱仪取得了惊人的发现，检测到了月球表面的矿物盐和有机化合物。 这一关键突破发表在《自然天文学》上，为科学家们提供了关于木卫三的组成及其冰壳下神秘的隐藏海洋的宝贵见解。

木卫三是一颗比水星还大的卫星，多年来因其巨大的内部海洋而吸引了研究人员的关注。 尽管美国宇航局伽利略号航天器和哈勃太空望远镜之前的观测暗示了盐和有机物的存在，但分辨率水平不足以建立确凿的证据。

然而，7 年 2021 月 650 日，朱诺号完成了一次轰动的近距离飞越木卫三，距离月球表面近 XNUMX 英里。 在这次非凡的邂逅中，JIRAM 仪器捕获了非凡的红外图像和光谱，揭示了月球地形的复杂细节。

朱诺号收集的数据以其无与伦比的细节水平令科学家们惊叹不已，其空间分辨率优于每像素 0.62 英里。 这使得能够检测和分析非水冰材料中独特的光谱特征，包括水合氯化钠、氯化铵、碳酸氢钠和潜在的脂肪醛。

描述性句子：这些非凡的发现暗示了木卫三有趣的形成历史，因为氨化盐的存在表明月球可能积累了足够冷的物质来凝结氨。 此外，碳酸盐可能源自富含二氧化碳的冰。

值得注意的是，在远离木星强磁场的特定纬度的黑暗和明亮地形中发现了最高浓度的盐和有机物。 这一有趣的观察表明，检测到的物质可能是曾经到达木卫三冰冻表面的深海盐水的残留物。

随着朱诺号任务的进展，它继续揭开木星及其多样化卫星的神秘面纱。 除了在木卫三上的突破性发现外，朱诺号还密切观察了木卫二，现在准备在即将飞越木卫一期间进行调查。

常见问题解答：

问：朱诺号的 JIRAM 光谱仪是如何在木卫三上做出突破性发现的？

答：在一次近距离飞越过程中，朱诺号的 JIRAM 光谱仪检测到了木卫三表面的矿物盐和有机化合物，为了解该卫星的成分提供了宝贵的见解。

问：木卫三内部海洋的意义是什么？

答：木卫三巨大的内部海洋引起了科学家的兴趣，对它的探索可以提供有关卫星形成和潜在宜居性的宝贵信息。

问：在木卫三上检测到了哪些物质？

答：JIRAM 光谱仪在木卫三表面检测到水合氯化钠、氯化铵、碳酸氢钠和潜在的脂肪醛。

问：木卫三上哪里发现了最高浓度的盐和有机物？

答：在位于特定纬度、不受木星强磁场屏蔽的黑暗和明亮地形中发现了最高浓度的盐和有机物。

问：朱诺号研究木卫三后的下一个目标是什么？

答：朱诺号将在下次飞越木卫一时密切观察木卫一，继续执行其任务，进一步扩大我们对木星及其复杂卫星系统的了解。