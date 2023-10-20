盘多之声：聆听古树的交流

最近的录音使我们能够听到地球上最广泛、最古老的生物体之一发出的声音。 潘多 (Pando) 是一片由一棵树形成的巨大森林，是一种非凡的植物，属于颤杨树种。 Pando 位于犹他州，占地 47,000 英亩，拥有 100 根茎，全部具有相同的 DNA。 这种巨大的生物体估计有 12,000 岁的年龄，重 6,000 吨，拥有高达 24 米的树干。

声音艺术家杰夫·赖斯 (Jeff Rice) 与潘多之友 (Friends of Pando) 合作录制了这种隐藏生物的声音。 赖斯将水听器放置在树枝底部的空洞中，并将其穿过树根，发现了微弱的声音，甚至在雷暴期间捕捉到了振动。 艺术家认为，振动是由森林中数百万片树叶振动引起的，并通过树枝将振动传递到大地。

Pando 的根系是相互关联的，从远处敲击树枝时捕捉到的重击声就可以证明这一点。 虽然共享根系在白杨树种中很常见，但 Pando 因其非凡的大小和年龄而脱颖而出。

这个聆听潘多声音的前所未有的机会具有艺术和科学潜力。 Pando之友的创始人兰斯·奥迪特（Lance Oditt）看到了在科学研究中使用这些可靠数据的潜力，可以更好地了解巨大的隐藏液压系统，而不会造成任何损害。

杰夫·赖斯强调了自然声音在环境研究中的重要性，指出它们是当地生物多样性的记录，可以用来衡量环境变化。 不幸的是，由于栖息地清理和有助于控制食草动物种群的捕食者的消灭等人类活动，潘多目前正处于衰退状态。 这引发了人们对这种非凡生物体及其支持的生态系统的未来的担忧。

来源：

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– Pando 之友：URL