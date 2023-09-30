科学家发现树木在云的形成中发挥着重要作用

云是气候预测的一个重要因素，科学家们一直在努力了解它们的形成以及它们如何受到人类活动的影响。 在最近发表在《科学进展》上的一项研究中，欧洲核子研究中心的研究人员发现了云创建中的一个新参与者：树木。 通过研究森林上方的空气，科学家们能够深入了解工业化之前云的形成以及自然排放对气溶胶产生的影响。

该研究的重点是树木排放的一类天然挥发物，称为倍半萜烯。 这些化合物具有独特的木质味、泥土味、柑橘味或辛辣味，具体取决于散发它们的植物或微生物，人们发现这些化合物在播种云方面比预期更有效。 即使倍半萜烯与其他挥发物的比例较低，云的形成也会加倍。

这一发现凸显了树木在云形成中的重要作用，并表明如果未来减少硫排放，植物和树木将成为气溶胶产生的主要驱动力。 这一发现可能对气候模型产生影响，因为它可能需要在更好地了解源自树木的气溶胶种群的基础上进行调整。

虽然人类排放目前在人口稠密地区的云形成中占主导地位，但植物挥发物对更多原始土地的影响更大。 然而，直到最近几年，实验室工具才变得足够灵敏，能够识别和理解倍半萜烯和其他天然挥发物对云形成的贡献。

这项研究揭示了考虑树木在云形成中的作用及其对气候模型影响的重要性。 通过扩展我们对气溶胶产生及其来源的了解，科学家可以完善对过去大气状况的估计，并对未来的气候情景做出更准确的预测。

来源：

– 科学进展：[插入完整引文]

– 迈阿密大学：[插入完整引文]