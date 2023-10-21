新研究指出古代泥湖是火星生命证据的潜在来源

最新研究表明，寻找火星过去宜居性证据的科学家可能希望将注意力集中在一个古老的泥湖上。 虽然沉积物丰富的地区通常被认为是搜索的良好起点，但研究表明，探索沉积物的来源，而不是探索沉积物流入的地区，可能会更有成效。

研究人员提出，Hydraotes Chaos 地区（Oxia Palus 的一个子区域）包含一个古老的泥湖，可能隐藏着过去生命的证据。 这个泥湖由近 4 亿年前充满气体的泥岩地层排出物形成，为了解古代含水层物质提供了独特的视角。

与覆盖火星的巨大洪水通道不同，Hydraotes Chaos 的平坦盆地简化了对火星含水层的检查，并降低了陆上沉积物采集的风险。 此外，即使火星表面变得不适宜居住，其地下也可能仍然适合居住。 因此，探索泥湖内的沉积物可以发现火星过去地质时期存在生命的证据。

美国宇航局艾姆斯正在考虑将 Hydraotes Chaos 平原作为未来任务的可能着陆点，该任务的重点是寻找生物标记物，特别是脂质，它们有可能在火星上存活数十亿年。 该地区还呈现出其他令人着迷的特征，例如广泛分布的泥火山和底辟，它们可以让我们深入了解火星的地下过程和结构。

这项研究揭示了火星复杂的地质情况，并强调了调查富含沉积物的区域（例如 Hydraotes Chaos 中的古老泥湖）的重要性，以寻找过去宜居性和潜在生命迹象的证据。

来源：

– “探索火星混沌地形中亚马逊中部含水层沉积爆发残留物的证据” – 自然科学报告

——亚历克西斯·罗德里格斯，行星科学研究所高级研究员