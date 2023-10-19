研究人员利用纠缠对逆时流进行量子模拟

剑桥大学的研究人员在量子力学领域取得了一项有趣的发现。 通过操纵量子纠缠，他们能够模拟如果时间逆转会发生什么。 该团队由日立剑桥实验室的 David Arvidsson-Shukur 领导，将他们的理论与量子计量学联系起来，量子计量学是一个利用量子理论进行高灵敏度测量的领域。 该实验涉及纠缠两个粒子，其中一个粒子被操纵以改变另一个粒子过去的状态，从而改变实验结果。

纠缠是指一组粒子即使相距很远仍共享相同的量子态。 这种现象是量子计算的基础，量子计算使用纠缠粒子来执行复杂的计算。 虽然粒子在时间上向后传播的概念一直是争论的主题，但剑桥团队的方法为这种可能性提供了新的线索。

该团队的模拟表明，理论上可以使用量子纠缠操纵来追溯改变过去的行为。 例如，他们展示了某人如何在第一天向另一个人发送礼物，直到第二天才知道他们的愿望清单，但仍然设法根据收到的信息更改第一天发送的内容。 这项创新开辟了量子计算和其他技术的潜在应用。

该实验显示，观察到的效果有 75% 的几率失败，这意味着只有四分之一的运行才能达到预期的结果。 为了缓解这种情况，研究人员建议发送许多纠缠光子并利用滤波器​​去除未校正的光子，确保其中一些光子最终携带更新的信息。 虽然该团队澄清他们的工作并不能实现传统的时间旅行，但它代表了对量子力学基础的重大探索，以及纠正过去错误以创造更美好未来的方法。

该研究得到了多个基金会和组织的支持，包括瑞典-美国基金会、拉尔斯·希尔塔纪念基金会、格顿学院以及工程和物理科学研究委员会 (EPSRC)。

资料来源：剑桥大学，《物理评论快报》