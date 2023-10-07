研究发现植物释放的化合物加剧空气污染

概要：

最近的一项研究发现，在变暖的星球上，橡树和杨树等植物会释放更多的异戊二烯，这种化合物会导致空气质量下降。 异戊二烯会加剧颗粒物和低层臭氧的问题。 然而，同样的化合物还可以增强清洁空气的质量，并使植物更能抵御昆虫和高温等压力源。 该研究提出了如何在植物恢复力和空气污染之间找到适当平衡的问题。 异戊二烯是地球上排放量第二高的碳氢化合物，它与空气污染中发现的氮氧化物发生反应，产生臭氧和其他对人类和植物不健康的副产品。 密歇根州立大学团队的研究发现，与二氧化碳水平上升相比，温度升高对异戊二烯生产的影响更大。 研究人员对杨树进行了实验，发现温度升高 10 摄氏度会导致异戊二烯排放量增加十倍以上。 这一发现将有助于预测未来的异戊二烯排放量，并帮助社区同时就空气污染做出明智的选择。

根据最近的一项研究，植物释放出一种叫做异戊二烯的化合物，它会恶化空气质量，导致颗粒物质量差和大气臭氧层低。 异戊二烯虽然会造成空气污染，但也有利于植物的恢复力和清洁空气的质量。 该研究提出了有关植物恢复力和空气污染之间平衡的问题。 异戊二烯是地球上排放量第二高的碳氢化合物，但并不为公众所熟知。 它与空气污染中的氮氧化物发生反应，从而产生臭氧和其他不健康的副产品。 研究人员注意到，与二氧化碳水平升高相比，温度升高对异戊二烯生产的影响更大。 在他们对杨树进行的实验中，温度升高 10 摄氏度会导致异戊二烯的排放量增加十倍以上。 这一发现将使研究人员能够更好地预测未来的异戊二烯排放并更好地为其影响做好准备。 此外，它可以帮助个人和社区就空气污染做出明智的决定。

来源：

– 密歇根州立大学的研究：

– 密歇根州立大学 Tom Sharkey 教授：