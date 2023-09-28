龟甲虫幼虫的不可思议的艺术：制作便便遮阳伞

在一个隐藏着奇迹的世界里，很少有人像龟甲虫幼虫一样聪明。 这些狡猾的生物利用自己的粪便建造复杂的遮阳伞，提供保护和伪装。 最近发表在《ZooKeys》杂志上的一项研究深入研究了这些非凡防护罩建造背后的细致过程。

当龟甲虫仍处于幼虫阶段时，它们会利用粪便形成盾牌，保护它们免受捕食者和自然元素的侵害。 利用伸缩肛门，幼虫可以伸展并操纵它们的排泄物，在它们的背上搭建一个粪便伞。 这个盾牌有多种用途，将它们伪装成一堆令人倒胃口的排泄物，同时也保护它们免受掠食者的侵害。 幼虫甚至用盾牌作为武器，在必要时击退入侵者。

该研究的作者之一卡罗琳·查布 (Caroline Chaboo) 将龟甲虫幼虫描述为土褐色的幼虫，但它们的成年同类却美得令人惊叹。 这些甲虫因其圆顶的上壳而得名，其形状类似于乌龟的壳，颜色类似于宝石。 尤其是金龟甲，看起来就像有腿的金块。

该研究旨在填补对龟甲虫了解的空白，重点关注科学收藏中经常被忽视的幼龟阶段。 虽然成虫甲虫经常保存在博物馆中，但这些藏品中却没有较软的幼虫。 通过观察甲虫从卵到成年的过程，研究人员希望记录盾牌建造和使用的整个过程。

龟甲虫并不是唯一在幼虫阶段利用建筑技术的物种。 虎甲虫会建造泥塔，石蛾幼虫则用卵石和树叶筑茧。 粪便可能是一种非常规的建筑材料，但它很容易获得并达到其目的。 不同种类的龟甲虫会产生不同风格的粪便结构，从扇形盾牌到类似鸟巢的精致旋转线圈。

这项研究揭示了龟甲虫幼虫的非凡能力，展示了它们的足智多谋和适应能力。 对大自然隐藏奇观的探索不断令人惊叹和启发，揭示了即使是我们星球上最小的生物的复杂性和创造力。

定义：

– 龟甲虫：叶甲虫家族中的一组甲虫，以其类似龟壳的圆顶形上壳而闻名。

– 幼虫：昆虫在变态为成虫之前的未成熟阶段。

– 盾牌：龟甲虫幼虫利用自己的粪便形成的结构，提供保护和伪装。

– 伪装：融入周围环境以避免被发现或被捕食的行为。

– 肛门：有机体排出废物的开口。

– 捕食者：捕猎并以其他生物为食的动物。

– 模仿：模仿其他事物以获得生存优势的行为。

– 建筑：设计和建造建筑物的艺术或实践。

– 一丝不苟：非常注重细节； 非常仔细和精确。

– 拟寄生物：将卵产在其他生物体内，最终杀死宿主的生物。

– 宝石：用于珠宝和其他装饰物品的宝石或半宝石。

– 自然历史收藏：保存标本的收藏，通常存放在博物馆中，用于科学研究。

– 诱饵：用于分散或误导捕食者的物体。

– 取之不尽，用之不竭：无法用完或耗尽。

– 细丝：长的线状结构。

– 旋转线圈：螺旋结构。

– 博物馆：保存和展示文化、历史和科学文物以供公众观看和教育的机构。

来源：

– 期刊文章：ZooKeys，“龟甲虫幼虫粪便盾（叶甲科：Cassidinae）的结构和功能，以及新的宿主植物关联”（无可用 URL）

– 研究作者：Lynette Strickland，波士顿大学生物学家

– 研究作者：Caroline Chaboo，内布拉斯加大学林肯分校内布拉斯加州博物馆研究员