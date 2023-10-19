小行星：对地球的潜在威胁

NASA 于 16 月 XNUMX 日发布了一张极具视觉吸引力的信息图，强调了一个可能造成灾难性后果的令人担忧的问题。 手头的任务被称为“行星防御”，其中包括美国宇航局密切关注可能与地球相撞的小行星，从而造成类似于恐龙命运的大范围破坏。 然而，探测这些小行星是一个复杂的过程，因为它们不发光。

幸运的是，专门为寻找小行星而设计的新型望远镜在这项任务中发挥了重要作用。 截至 2023 年 32,000 月，已知的近地小行星已有 405 颗。 定位和追踪这些小行星的努力值得称赞，业余和专业天文学家向小行星中心提交了超过 XNUMX 亿条观测数据，小行星中心是 NASA 行星防御战略的中心枢纽。

不幸的是，信息图中呈现的统计数据揭示了一个令人不安的现实。 在 32,000 颗已知的近地小行星中，超过 10,000 颗的直径大于 140 米。 如果其中一颗与地球相撞，可能会摧毁整个城市。 相比之下，2013年在俄罗斯造成损害的车里雅宾斯克流星估计最多只有20米。

该信息图还强调，在估计有 14,000 颗 140 米宽的小行星尚未发现中，其中一颗可能正在与地球相撞。 此外，还有大约50颗直径1公里的小行星尚未被发现。 这种大小的小行星的撞击可能会对文明产生灾难性的影响。

行星防御的责任不仅由美国宇航局承担，还由一系列组织承担。 该信息图提醒人们，确保人类安全仍有工作要做。 即使是通过信息图表传达信息的简单行为也可以激励人们加入寻找小行星的行列，为行星防御的努力做出贡献。

来源：

– NASA – 截至 31 年 2023 月 XNUMX 日的近地小行星

– UT – 美国宇航局计划如何保护地球免受小行星和彗星的侵害

– UT – NASA 将小行星防御作为优先事项，将其 NEO 勘测者任务进入开发阶段

– UT – 行星防御应该成为焦点吗？