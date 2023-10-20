有数千颗具有潜在危险的小行星可能会摧毁城市

美国宇航局行星防御部门负责探测和跟踪可能与地球相撞并造成大范围破坏的小行星。 虽然任务看似简单，但实际上非常具有挑战性。 小行星不发光，因此通常当阳光从其表面反射并被观察夜空的望远镜捕捉到时，它们通常会被检测到。 最近，专门设计用于寻找小行星的望远镜数量有所增加。

根据 NASA 2023 年 32,000 月发布的信息图，目前已知的近地小行星有 405 颗。 识别和跟踪这些小行星的工作非常出色，业余和专业天文学家向小行星中心（NASA 行星防御战略的中心枢纽）提交了超过 XNUMX 亿份观测数据。

然而，信息图揭示了一些令人不安的统计数据。 在 32,000 颗近地小行星中，超过 10,000 颗的直径大于 140 米。 如果其中一颗小行星撞击地球，它将有能力摧毁整个城市。 从这个角度来看，2013年撞击俄罗斯车里雅宾斯克地区的小行星估计直径为20米，造成了严重的破坏和人员伤亡。

更令人担忧的是，NASA的专家认为，我们只发现了具有潜在危险的140米宽小行星的不到一半。 他们估计还有超过 14,000 颗小行星尚未被发现。 此外，还有大约50颗直径1公里的小行星尚未被发现。 如此大小的小行星撞击所造成的灾难性后果可能远远超出单个城市的毁灭。

行星防御界，包括美国宇航局以外的组织，在确保人类安全方面面临着艰巨的任务。 每一次努力，无论多么微小，都在这一使命中发挥着至关重要的作用。 这张迷人的信息图提醒人们继续努力识别和跟踪潜在危险小行星的重要性。