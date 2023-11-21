一睹银河系核心：韦伯望远镜揭示了显着的特征

在一项开创性的任务中，詹姆斯·韦伯太空望远镜将目光转向了我们银河系的核心，捕捉到了令人惊叹的图像，揭示了极端天体事件和充满活力的恒星形成的前所未有的细节。 与其前身哈勃望远镜主要观测可见光不同，韦伯望远镜利用红外光，使其能够穿透稠密的宇宙云，为我们提供前所未见的宇宙图像。

弗吉尼亚大学的本科生 Samuel Crowe 领导了该成像项目，并对 Webb 提供的令人难以置信的分辨率和灵敏度水平感到惊叹。 “这个区域从来没有任何红外数据达到我们通过韦伯获得的分辨率和灵敏度水平，所以我们第一次在这里看到很多特征，”克罗说。 该望远镜的功能为研究此类环境中的恒星形成提供了独特的机会，彻底改变了我们对宇宙的理解。

此次冒险的重点地点是人马座 C (Sgr C)，这是一个以密集恒星形成而闻名的区域，距地球约 25,000 光年。 韦伯近红外相机 (NIRCam) 仪器捕获的图像揭示了几个显着的特征：

1. 500,000万颗恒星：估计在人马座C区域有大约XNUMX万颗恒星在明亮地闪烁，还有一些未识别的特征需要进一步探索。

2. 原恒星团：在图像的左中角可以看到一个突出的粉红色无定形结构。 这代表了一组原恒星——形成过程中的新生恒星。 这个星团内有一颗巨大的原恒星，质量是太阳的 30 多倍。 这些原恒星所在的云层的密度阻止了来自其后面恒星的光线到达望远镜，从而产生了一个不太拥挤的区域的错觉，而事实上，它是图像中最密集的区域之一。

3. 广阔的混沌气体区域：横跨约25光年的广阔青色区域中含有氢气，其针状结构缺乏均匀的方向。 美国宇航局目前正在调查是什么触发了这个巨大气态云的形成。

银河系的核心隐藏着图像中未显示的一个值得注意的元素——被称为人马座 A* 的超大质量黑洞。 虽然韦伯望远镜提供了无与伦比的宇宙视角，但必须记住，它的主要目标是揭示早期宇宙并揭开其奥秘。

詹姆斯·韦伯太空望远镜令人难以置信的能力是美国宇航局、欧洲航天局 (ESA) 和加拿大航天局之间广泛科学合作的结果。 它的超灵敏镜子跨度超过 21 英尺，比哈勃太空望远镜的镜子大两倍半以上。 此外，韦伯的红外功能使其能够观察以前隐藏在视野之外的物体和现象。

随着韦伯的到来，我们正处于探索新时代的边缘，不仅揭开早期宇宙的秘密，还将目光投向我们银河系内的系外行星。 该望远镜先进的摄谱仪设备可以揭示遥远系外行星的化学组成，有可能揭示大气层并帮助寻找生命迹象。 随着韦伯望远镜不断揭开宇宙的奥秘，科学家们兴奋地期待着我们面前的无限可能性。

常见问题

1.什么是詹姆斯·韦伯太空望远镜？

詹姆斯·韦伯太空望远镜是美国宇航局、欧洲航天局 (ESA) 和加拿大航天局之间的合作项目。 它是一个最先进的太空天文台，旨在探索宇宙，包括早期宇宙和银河系内的系外行星。

2. 韦伯望远镜与哈勃望远镜有何不同？

韦伯主要在红外光谱中进行观察，使其能够穿透可见光无法穿透的稠密宇宙云。 相比之下，哈勃望远镜主要观测可见光。

3. 韦伯捕捉到了银河系核心的哪些特征？

韦伯拍摄的人马座 C 区域图像以前所未有的细节揭示了原恒星星团、广阔的混沌气体区域以及大约 XNUMX 万颗恒星。

4. 韦伯镜尺寸有何意义？

韦伯的镜子直径超过 21 英尺，比哈勃望远镜的镜子大两倍半多。 更大的尺寸使韦伯能够捕获更多的光线，从而能够观察宇宙中更遥远、更古老的物体。

5. 韦伯将如何研究系外行星？

韦伯携带专门的光谱仪，可以分析遥远系外行星的大气层，从而深入了解这些外星世界的化学成分。 这些信息有助于科学家寻找宜居环境和潜在的生命迹象。

（来源：[Mashable](https://mashable.com/article/james-webb-space-telescope-core-of-milky-way/) 和 [NASA](https://www.nasa.gov/press -从哈勃2号释放/史无前例的银河系核心视图-)