逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

科学

航海者号探测器：仍在探索宇宙

By曼波布雷西亚

10月 2023日，XNUMX
航海者号探测器：仍在探索宇宙

NASA 于 1977 年发射的航行者号太空探测器继续让科学家和爱好者们惊叹不已。 这些令人难以置信的航天器超出了预期，其持续时间远远超过其预期的五年任务，并且比历史上任何人造物体都冒险得更远。

尽管一些探测器的仪器已关闭以节省电力，但它们仍在积极收集有价值的数据。 特别是航海者 2 号最近经历了一次挫折，它与地球失去了联系。 航行者计划的项目经理苏珊娜·多德 (Suzanna Dodd) 将这一事件描述为“小插曲”。 幸运的是，与航海家二号的联系恢复了，科学家们得以恢复观测。

多德解释说，事故发生在调整航行者二号飞往地球轨道的例行机动过程中。 由于命令参数错误，航天器偏离了航线而不是停留在目标上。 然而，这一事件并没有阻止航行者计划背后的团队，他们仍然致力于其持续的成功。

航行者号探测器为我们提供了有关太阳系及其他星系的丰富知识。 他们飞越了木星、土星、天王星和海王星，捕捉到了令人惊叹的图像并揭示了这些遥远行星的迷人细节。

当航海家号探测器继续穿越星际空间时，它们随身携带着一张包含声音、音乐和地球生命图像的黄金唱片。 这份记录就像一个时间胶囊，为未来可能遇到的任何潜在的外星文明提供了人类的快照。

航行者号太空探测器证明了人类的聪明才智，并提醒我们地球之外存在着无限的可能性。 他们传输的每一条数据都突破了我们知识的界限，激励我们继续探索伟大的未知。

资料来源：NASA/JPL

定义：

1. 航行者号探测器——美国宇航局于 1977 年发射的一对太空探测器，曾探索过木星、土星、天王星和海王星，目前正在探索星际空间。

2. 打嗝——干扰正常运作的小挫折或问题。

3. 参数——一组用于确定系统或过程的行为或特征的准则或值。

资料来源：NASA/JPL

By 曼波布雷西亚

相关帖子

科学

年轮显示极端太阳风暴的证据可能会摧毁当今的文明

10月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚
科学

新发现的120亿年前的地壳板块：本都板块

10月 2023日，XNUMX 加布里埃尔博塔
科学

俄罗斯国际空间站上的 Nauka 模块遭遇冷却系统泄漏

10月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚

你错过了

科学

年轮显示极端太阳风暴的证据可能会摧毁当今的文明

10月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

新发现的120亿年前的地壳板块：本都板块

10月 2023日，XNUMX 加布里埃尔博塔 0条评论
科学

俄罗斯国际空间站上的 Nauka 模块遭遇冷却系统泄漏

10月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

航海者号探测器：仍在探索宇宙

10月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论