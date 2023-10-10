航海者号探测器：仍在探索宇宙

NASA 于 1977 年发射的航行者号太空探测器继续让科学家和爱好者们惊叹不已。 这些令人难以置信的航天器超出了预期，其持续时间远远超过其预期的五年任务，并且比历史上任何人造物体都冒险得更远。

尽管一些探测器的仪器已关闭以节省电力，但它们仍在积极收集有价值的数据。 特别是航海者 2 号最近经历了一次挫折，它与地球失去了联系。 航行者计划的项目经理苏珊娜·多德 (Suzanna Dodd) 将这一事件描述为“小插曲”。 幸运的是，与航海家二号的联系恢复了，科学家们得以恢复观测。

多德解释说，事故发生在调整航行者二号飞往地球轨道的例行机动过程中。 由于命令参数错误，航天器偏离了航线而不是停留在目标上。 然而，这一事件并没有阻止航行者计划背后的团队，他们仍然致力于其持续的成功。

航行者号探测器为我们提供了有关太阳系及其他星系的丰富知识。 他们飞越了木星、土星、天王星和海王星，捕捉到了令人惊叹的图像并揭示了这些遥远行星的迷人细节。

当航海家号探测器继续穿越星际空间时，它们随身携带着一张包含声音、音乐和地球生命图像的黄金唱片。 这份记录就像一个时间胶囊，为未来可能遇到的任何潜在的外星文明提供了人类的快照。

航行者号太空探测器证明了人类的聪明才智，并提醒我们地球之外存在着无限的可能性。 他们传输的每一条数据都突破了我们知识的界限，激励我们继续探索伟大的未知。

资料来源：NASA/JPL

定义：

1. 航行者号探测器——美国宇航局于 1977 年发射的一对太空探测器，曾探索过木星、土星、天王星和海王星，目前正在探索星际空间。

2. 打嗝——干扰正常运作的小挫折或问题。

3. 参数——一组用于确定系统或过程的行为或特征的准则或值。

资料来源：NASA/JPL