维拉·C·鲁宾天文台利用新算法发现小行星

维拉·C·鲁宾天文台将于 2025 年开始运行，在正式启动之前就已经展示了其小行星探测能力。 华盛顿大学的研究人员开发了一种名为 HelioLinc3D 的新算法，该算法仅根据几张图像就成功识别出了一颗近地小行星。 该算法执行多夜链接，结合多个夜晚的数据，使用比当前工具更少的观察来找到真实物体。

鲁宾天文台的目标是在运行的最初几个月内将已知小行星和潜在危险小行星（PHA）的数量增加一倍。 PHA 是轨道与地球轨道足够接近的小行星，它们有可能与我们的星球相撞。 凭借其大型西蒙尼巡天望远镜和世界上最大的鱼眼镜头，该天文台将每三天捕获一次天空的数字图像，每晚生成约 20 TB 的数据。

Heliolinc3D 使用夏威夷大学进行的 ATLAS 调查数据进行了测试。 在本次测试中，该算法成功识别出一个名为2022 SF289的PHA，该PHA曾被ATLAS观测到，但使用传统方法并未被识别为新物体。 该算法通过减去连续图像并识别差异来检测天空的变化。 然后它测量这些差异的亮度和位置。

除了识别 PHA 之外，维拉·C·鲁宾天文台预计还会有各种其他太阳系发现，包括柯伊伯带天体和可能更大的星际天体。 该天文台将捕获前所未有的大量数据，并为科学家提供有关太阳系及其他星系的宝贵见解，从而彻底改变天文学领域。

来源：

– 华盛顿大学 (https://www.washington.edu/news/2022/11/03/heliolinc3d-finds-asteroids-on-fewer-images/)

– NSF 的 NOIRLab (https://noirlab.edu/public/news/noirlab2305/)