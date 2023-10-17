研究表明，气态巨行星比之前想象的更常见

最近发表在《自然通讯》杂志上的一项研究表明，像木星这样的气态巨行星可能比之前想象的更常见，特别是在恒星系统较安静的区域。 对恒星系统的传统理解是，它们由靠近恒星的岩石行星和更远的气态巨行星组成。 然而，最近发现的“热木星”（轨道距离恒星非常近的气态巨行星）对这一假设提出了挑战。

这项研究由意大利国家天体物理研究所的拉斐尔·格拉滕 (Raffaele Gratten) 和他的同事进行，重点关注绘架β移动星团，这是一小群距离我们约 115 光年的恒星。 他们分析了该群中 30 颗恒星的质量和运动，发现其中大约 20 颗可能在其恒星系统的外部区域支持与木星大小相似的气态巨行星。

这一发现意义重大，因为之前的调查表明，气态巨行星在恒星系统中相对罕见，只有不到五分之一的类太阳恒星拥有自己的木星版本。 研究人员认为，关键的区别在于绘架座β移动星团的环境，与其他恒星形成区域相比，该星团更加稀疏且人口较少。 在这些安静、分散的社区中，天然气巨星形成和生存的机会更高。

像木星这样的气态巨行星诞生于恒星系统寒冷的外部区域，那里的挥发性元素可以凝结成冰和气体。 然而，这些行星的形成和稳定性可能会因与经过的其他巨行星或恒星的引力相互作用而受到破坏。 在人口稠密的恒星区域，恒星数量较多且恒星之间的距离较小，可能会使气态巨行星难以形成并维持其位置。

虽然天体物理学家对太阳的诞生地存在争议，但这项研究表明，我们的太阳系不太可能是从人口稠密的恒星苗圃中诞生的。 研究表明，我们的太阳可能起源于一个较为安静的区域，只有一些分散的年轻恒星。 为了进一步了解恒星系统的形成，有必要对更密集的恒星形成区域进行更多研究。

目前正在绕太阳运行的欧空局盖亚天文台收集的数据可以为这个有趣的问题提供进一步的见解。

资料来源：自然通讯、Inverse