隐藏的宇宙：揭示回避区之外的秘密

我们对宇宙的理解本质上受到以下事实的限制：我们居住在一个充满星际气体和尘埃的星系中。 这种现象在银河系中心区域最为明显，该区域被恰如其分地称为“避让区”，那里厚厚的尘埃遮蔽了我们对河外天体的视野。 然而，观测技术的最新进展开始穿透这层宇宙迷雾，让人们一睹隐藏在其中的东西。

虽然可见光被避让区的浓密灰尘所抑制，但科学家们转向了可以穿透这一屏障的红外线和射电光。 最近的一项研究利用天空调查和公共数据，深入研究了该地区，发现了迄今为止一直未能被发现的星系。

这项研究的重点是在 Vía Láctea (VVV) 进行的名为 VISTA Variables 的近红外公共调查，使用了智利帕拉纳尔的 VISTA 望远镜。 虽然主要是为了研究球状星团和疏散星团，但这项调查偶然捕获了回避区内星系的数据。 为了识别这些星系，研究人员筛选了数据，寻找具有典型星系光谱的扩展天体。

通过将他们的发现与 2MASS 扩展源目录进行交叉引用，研究小组确认了 VVV 调查区域内有 182 个星系。 尽管数量相对较少，但通过 VVV 调查获得的图像比 2MASS 调查获得的图像显示出更多的细节。 值得注意的是，这项研究成功验证了该地区 75% 的已知星系，标志着我们在探索隐藏星系景观方面迈出了关键一步。

以这项开创性的工作为跳板，该团队计划使用 VVV 扩展调查的数据来扩展他们的调查。 这种扩展预计将深入了解潜伏在回避区内的数千个额外星系。 曾经需要避开的区域现在变成了一个迷人的前沿，提供了诱人的发现和解开隐藏在宇宙的一个模糊部分中的奥秘的机会。

常见问题解答

问：什么是回避区？

答：避让区是指银河系中心布满灰尘、阻碍河外天体观测的区域。

问：科学家如何克服回避区带来的限制？

答：通过利用红外线和射电光，研究人员可以穿透尘埃屏障并捕获先前隐藏的星系数据。

问：研究中使用了什么调查？

答：这项研究的重点是 Vía Láctea (VVV) 调查中的 VISTA 变量，该调查使用了智利帕拉纳尔的 VISTA 望远镜。

问：研究人员如何识别回避区内的星系？

答：科学家们选择了具有典型银河光谱的扩展天体，并将他们的发现与 2MASS 扩展源目录进行交叉引用。

问：未来对于回避区的研究有什么计划？

答：该团队打算利用 VVV 扩展巡天扩大他们的调查范围，预计会发现数千个隐藏星系。