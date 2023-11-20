回避区：解锁隐藏的宇宙

我们对浩瀚宇宙的了解一直受到以下事实的限制：我们位于银河系内，周围环绕着星际气体和尘埃。 这些尘埃对我们的观测构成了重大挑战，特别是在我们银河系的中心区域，即所谓的“回避区”。 长期以来，科学家们一直这样称呼这个区域，因为浓密的尘埃云阻挡了可见光，使得观察河外物体变得困难。 然而，最近技术的进步使我们能够穿透这个宇宙屏障并探索更远的地方。

利用可以穿透避让区的红外线和无线电光，研究人员取得了突破性的发现。 arXiv 预印本服务器上发布的一项新研究使用了 Vía Láctea (VVV) 调查中的 VISTA 变量数据来寻找这个充满挑战的区域内的星系。 VVV 巡天由位于智利帕拉纳尔的 VISTA 望远镜进行，主要侧重于研究球状星团和疏散星团，但也捕获了星系数据。

为了识别星系，该团队采用了一种方法，其中包括在 VVV 数据中选择扩展对象并根据其星系光谱对其进行过滤。 这种方法虽然有局限性，但使他们能够确认 182 个候选星系中的 271 个星系的存在，而 1.5MASS 扩展源目录中列出了 2 万个天体。

这些发现代表着解开回避区隐藏的谜团的重要一步。 该团队计划通过整合 VVV 扩展巡天的数据来继续他们的研究，该巡天有可能揭示数千个星系。 随着每一次发现，我们对宇宙的理解都会扩展，揭示宇宙中以前模糊的部分。

常见问题解答：

问：什么是回避区？

答：回避区是指银河系的中心区域，该区域密集地充满了星际气体和尘埃。 这些尘埃阻挡了可见光，使得观察河外物体变得困难。

问：科学家如何研究回避区？

答：科学家正在利用可以穿透回避区尘埃的红外线和射电光来研究该区域并对星系和其他天体进行观测。

问：什么是 VVV 调查？

答：Vía Láctea (VVV) 调查中的 VISTA 变量是由位于智利帕拉纳尔的 VISTA 望远镜进行的一个项目。 它主要专注于研究球状星团和疏散星团，但也捕获有关回避区内星系的宝贵数据。

问：未来对于回避区的研究有什么计划？

答：研究小组的目标是通过合并 VVV 扩展巡天的数据来扩展他们的研究，从而探索回避区内的数千个星系。