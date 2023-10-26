科学家在纳米光子电子加速器方面取得突破

随着纳米光子电子加速器（NEA）的成功启动，科学家们在粒子加速方面取得了突破性进展。 这一非凡的成就为广泛的应用开辟了新的可能性。 NEA 的主加速管长度仅为 0.02 英寸，比欧洲核子研究中心大型强子对撞机 (LHC)（世界上最大、最强大的粒子加速器）的周长短了惊人的 54 万倍。

创建这些加速器的主要目标是利用加速电子产生的能量进行精确的医疗治疗，从而取代用于对抗癌细胞的更有害的放射疗法。 纳米光子电子加速器包含一个微芯片，其中包含一个由数千个单独的柱子组成的极其微小的真空管。

德国埃尔兰根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学 (FAU) 的研究人员最近在《自然》杂志上发表的一项研究中，电子从初始能量值 28.4 千电子伏加速到 40.7 keV。 近 43% 的显着增长证明了 NEA 的潜力。 斯坦福大学的研究人员已经用他们自己的紧凑型加速器复制了这一成就，尽管进一步的评估正在进行中。

大型强子对撞机 (LHC) 利用 9,000 多个磁铁产生磁场，将粒子推向接近光速的速度，而 NEA 则通过将光束引导到真空管内的支柱来运行。 这种方法以受控方式放大能量，尽管产生的能量场相当弱。 NEA 加速的电子仅拥有大型强子对撞机加速的粒子能量的百万分之一左右。

研究人员对通过探索替代材料或合并多个管道以获得更大的粒子加速来增强 NEA 的设计持乐观态度。 这一进步有可能促进突破性的应用，例如使用安装在内窥镜上的粒子加速器直接对体内受影响的区域进行靶向放射治疗。

常见问题解答：

问：纳米光子电子加速器 (NEA) 与大型强子对撞机 (LHC) 有何不同？

答：NEA 的尺寸要小得多，并使用光束来加速粒子，而大型强子对撞机则依靠磁铁并获得更高的粒子能量。

问：NEA 的潜在应用有哪些？

答：NEA 在提供精准医疗方面表现出了希望，特别是在癌症放射治疗领域。

问：NEA能否进一步完善？

答：研究人员相信，通过探索替代材料或堆叠多个管子，他们可以增强 NEA 的能力并进一步加速粒子。

来源：

– 自然：nature.com

– 埃尔兰根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学 (FAU)：fau.eu