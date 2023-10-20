观测天空：20 月 23 日至 XNUMX 日

本文提供了 20 月 23 日至 XNUMX 日观测天空的信息，包括行星位置、月球可见度和猎户座流星雨。

20年 十月

水星是太阳系中最小的行星，它达到上合点，并将在 XNUMX 月成为一颗黄昏之星。

在黑暗的窗口中，可以看到 M1，即蟹状星云，它是一颗 1054 年爆炸的大质量恒星的残余物。星云在天空中看起来像一个白色的污点，可以看到它的中央脉冲星有一个巨大的脉冲星。望远镜。

21年 十月

今晚是国际赏月之夜，月亮到达上弦月。 这为观察暮色降临提供了良好的机会。 月亮位于射手座，日落时位于南方高处，并向西南地平线移动。

观察者可以寻找明暗界线，即月球暗区和亮区的分界线。 赤道附近可以看到亚平宁山脉以及阿基米德陨石坑、奥托吕库斯陨石坑和阿里斯图斯陨石坑。 在赤道以南，可以观测到阿尔巴格尼乌斯陨石坑和喜帕恰斯陨石坑。

猎户座流星雨也在今晚达到顶峰，最佳观赏时间为22月15日凌晨。这些流星源自哈雷彗星留下的碎片，在猎户座附近可见，辐射点位于猎户座东北方。参宿四星。 观测者预计在日出前每小时可以看到 20 至 XNUMX 颗流星。

22年 十月

观看猎户座流星雨的最佳时间是凌晨 2 点到当地日出之间。 流星的辐射点位于猎户座的参宿四附近，最佳视野来自该点两侧约 45° 的位置。

观察者应该找到一个可以清晰地看到北部、东部和南部地平线的黑暗天空，并扫描天空寻找流星。 天文摄影师还可以在图像中捕捉到流星。 随着黎明的临近，流星的出现率应该会有所提高。

23年 十月

金星在美国东部时间晚上 7 点达到最大西距，与太阳的夹角约为 46°。 这颗行星也达到了二分法，呈现出半亮状态。 观察者可以比较金星在接下来几天的外观，以确定它何时恰好出现半亮。

金星目前是一颗晨星，并且在接下来的几天里仍将如此。

来源：

– 天文学：罗恩·凯利