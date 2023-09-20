证实与反驳：寻找最远的星系

长期以来，科学家们一直在寻找宇宙中最远的星系。 最近，一个名为“麦茜星系”的暂定候选者被宣布，这表明它可能存在于宇宙历史的一个令人难以置信的早期阶段。 然而，进一步的研究发现了另一个星系，CEERS-93316，似乎距离更远。 这些发现需要验证。

为了确定这些潜在的“最早星系”的距离和年龄，由亚利桑那州图森国家光学红外天文学研究实验室的巴勃罗·阿拉巴尔·哈罗（Pablo Arrabal Haro）领导的天文学家与苏格兰的一个团队合作进行了光谱研究。 他们的研究证实，梅西星系在大爆炸后至少存在 390 亿年。 此外，他们反驳了 CEERS-93316 的初始距离估计，将其置于更现实的 z~4.9 红移处，距离大约 12 亿光年。

梅西星系的确认和 CEERS-93316 的发现为了解早期宇宙提供了宝贵的见解。 这些星系似乎比同一时期的其他星系更明亮，这表明星系在大爆炸后的最初几亿年中快速增长，挑战了当前的星系形成模型。

为了获得准确的距离测量，研究小组对两个星系进行了后续的光谱研究。 光谱学使他们能够确认梅西星系的高红移并反驳了早期对 CEERS-93316 的估计。 通过观察最早的星系，天文学家希望了解宇宙早期阶段导致这些物体诞生和演化的条件和过程。

这项研究由詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST) 促成，展示了该天文台在探测高红移星系方面的强大能力。 詹姆斯韦伯太空望远镜的任务是在宇宙黎明时找到最远的星系，这将使科学家能够收集有关早期宇宙的详细信息。 每一项发现，望远镜的能力都超出了预期，为早期宇宙星系的物理特征提供了宝贵的见解。

随着 JWST 继续观察宇宙的初期，天文学家预计会有更多关于早期星系的消息。 最终，JWST 或其后继者可能会发现难以捉摸的“第一星系”，揭示大爆炸后几亿年宇宙的重要信息。

来源：

– 与全球团队合作证实、反驳遥远的星系

– 早期宇宙中非常明亮的星系的证实和反驳

– 回顾早期宇宙：一个证实与反驳的故事