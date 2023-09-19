新项目旨在利用岩石中的氢来获取清洁能源

由格兰瑟姆环境保护基金会资助的一个为期三年的新项目正在博尔德分校进行，旨在探索利用岩石中的氢为全球提供清洁能源的可能性。 该项目旨在研究“地质”氢的产生，这种氢是当水与地壳深处富含铁的矿物质混合时形成的。

地质氢有潜力成为可持续能源的宝贵资源，因为它在燃烧时不会排放温室气体，水是唯一的副产品。 该项目的主要目标是确定是否可以将这些氢沉积物足够数量安全地输送到地表，以满足全球能源需求。

该研究小组由来自科罗拉多大学博尔德分校、哥伦比亚大学、蒙大拿州立大学、南安普顿大学和初创公司Eden GeoPower的专家组成，将在实验室和地下进行实验，以刺激地球产生更多的氢。 目的是尽可能地复制自然的地下系统。

对氢的需求不断增加，促使科学家探索传统方法之外的替代来源。 最近的研究表明，地下可能隐藏着丰富的地质氢沉积物，能够满足人类几个世纪以来的液体燃料需求。

该项目将涉及钻孔并向富含铁的岩石地层注入水以引发化学反应并产生更多的氢气。 还将采取措施防止细菌消耗新产生的气体。

在地下环境研究专家 Alexis Templeton 博士的领导下，研究团队将仔细监控这一过程，以确保不会造成意外的环境后果。 目的是确定地质氢是否是一种可行且可持续的清洁能源来源，可以以对环境负责的方式持续生产。

该项目符合科罗拉多大学博尔德分校地质科学系的愿景，即负责任地利用地球的自然资源，为子孙后代创造可持续能源的未来。

来源：

– 格兰瑟姆环境保护基金会

– 科罗拉多大学博尔德分校地质科学系

– 美国地质调查局