太阳风暴：对现代技术和基础设施的威胁

科学家最近在太阳风暴对地球的影响方面取得了重大发现。 通过分析在法国阿尔卑斯山发现的古老树木年轮，他们发现 14,300 年前发生了放射性碳水平的大幅飙升。 这一峰值是由有史以来最大的太阳风暴引起的。

虽然今天发生的这样的太阳风暴会给我们的现代科技社会带来灾难性的后果，但了解这些风暴对于保护我们未来的全球通信和能源基础设施至关重要。 太阳风暴的潜在后果包括电信和卫星系统的瘫痪、电网大规模停电以及数十亿英镑的损失。

这项合作研究发表在《英国皇家学会哲学汇刊 A：数学、物理和工程科学》上，揭示了太阳的极端行为及其对我们星球造成的风险。 来自不同机构的研究人员团队测量了法国南部阿尔卑斯山杜鲁泽河岸附近古树的放射性碳水平。

通过分析各个树木的年轮，他们发现放射性碳水平在 14,300 年前出现了前所未有的峰值。 将这一峰值与格陵兰冰芯中的铍测量结果进行比较，研究人员提出，大规模的太阳风暴造成了这一峰值。 这场风暴会将大量高能粒子喷射到地球大气层中。

了解太阳风暴的影响对于更好地保护我们的全球通信和能源基础设施至关重要。 通过研究过去发生的太阳风暴，科学家可以预测并制定措施来减轻未来事件造成的潜在损害。

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