WASP-17 b 的外星世界：揭开非凡的石英云

在广阔的系外行星领域，WASP-17 b 是一个真正的外星世界。 这颗气态巨行星于 2009 年被发现，距地球约 1320 光年，拥有一些显着的特征，使其与我们熟悉的太阳系不同。 WASP-1.9 b 的大小是木星的 0.78 倍，质量仅为木星的 17 倍，被认为是已知“最膨胀”的行星之一。

真正使 WASP-17 b 与众不同的是它与其母星的距离很近，并且因此被归类为“热木星”。 WASP-3.7 b 仅用 17 个地球日就完成了轨道运行，距离恒星非常近。 这种近距离不仅会导致强烈的辐射，还会导致行星被潮汐锁定，一侧始终面向恒星，另一侧始终指向太空。

由于这颗行星非常靠近其恒星，其白天的温度飙升至约 1550 开尔文或约 1280 摄氏度。 这些温度可能不像其他一些系外行星那么极端，例如 WASP-76 b，其表面温度可以达到灼热的 2400 摄氏度，但它们仍然会产生非同寻常的现象。

詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST) 是有史以来发射的最先进的太空望远镜，最近在 WASP-17 b 周围取得了突破性发现。 JWST 使用中红外仪器 (IRI) 检测到系外行星大气中的纯二氧化硅 (SiO2) 颗粒或石英。 这是第一次在系外行星周围观察到石英。

之前对系外行星大气的观测发现了富含镁的硅酸盐，如橄榄石和辉石，但迄今为止尚未检测到纯石英。 研究结果表明，在 WASP-17 b 大气中观察到的石英可能是在较冷的系外行星和褐矮星上发现的较大硅酸盐颗粒的组成部分。

检查系外行星云的组成对于了解整体条件和形成过程至关重要。 大气中石英的存在表明了环境中不同材料的库存，并提供了有关它们如何塑造地球的见解。

虽然关于 WASP-17 b 上的石英云还有很多有待发现，但科学家怀疑它们主要存在于明暗界线（行星白天和黑夜之间的边界）沿线。 石英的确切含量仍不确定，但很明显，WASP-17 b 继续以其超凡脱俗的特性给我们带来惊喜。

常见问题

是什么让 WASP-17 b 成为外星系外行星？

WASP-17 b 被认为是一颗外星系外​​行星，因为它的特征与太阳系中的行星显着不同。 它是一颗比木星大得多但质量较小的气态巨行星，因此显得格外“蓬松”。 此外，它与母星的距离很近，并且潮汐锁定的旋转也导致了它的外星性质。

在WASP-17 b周围发现石英云有何意义？

在 WASP-17 b 大气中检测到石英云具有重要意义，因为它可以深入了解行星的整体状况以及不同物质如何聚集在一起塑造其环境。 这一发现有助于科学家更好地了解系外行星及其形成过程。

詹姆斯·韦伯太空望远镜是如何做出这一发现的？

詹姆斯·韦伯太空望远镜使用中红外仪器 (IRI) 对 WASP-17 b 进行了大约十个小时的观察。 通过测量穿过系外行星大气层对星光的影响，望远镜发现了一个独特的信号，该信号只能用大气中石英云的存在来解释。

为什么 WASP-17 b 与其恒星的距离如此重要？

WASP-17 b 与其恒星非常接近，导致其白天一侧产生强烈的辐射和极端的温度。 这些条件会产生异常现象，并导致这颗系外行星具有外星性质。 了解恒星邻近的影响有助于科学家理解系外行星系统的多样性。