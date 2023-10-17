詹姆斯·韦伯太空望远镜揭示了矮行星的轨道和组成

最近由国际天文学家团队领导的一项研究使用詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）观察和研究柯伊伯带中的三颗矮行星：塞德娜、共工和夸奥尔。 这些观测是使用韦伯近红外光谱仪（NIRSpec）进行的，并为这些遥远物体的轨道和成分提供了新的见解。

柯伊伯带是太阳系边缘的一个充满物体的区域。 它是科学发现的源泉，在理解太阳系的历史方面发挥了至关重要的作用。 柯伊伯带天体（KBO），也称为跨海王星天体（TNO），提供了有关塑造太阳系的引力流的宝贵信息，并暗示了行星迁移的动态历史。

这项研究由北亚利桑那大学的约书亚埃默里领导，揭示了柯伊伯带的三颗矮行星表现出有趣的组成和轨道特征。 观察结果显示轻质烃和复杂有机分子的存在被认为是甲烷辐照的结果。

之前的研究表明，这些矮行星的表面可能有挥发性的冰，类似于冥王星和阋神星等其他海王星天体。 然而，Sedna、Gonggong 和 Quaoar 的不同轨道由于它们经历的不同温度状况和辐射环境而引发了关于这些挥发物是否存在的问题。

使用韦伯的 NIRSpec 仪器，研究小组在近红外光谱中观察了所有三颗矮行星。 由此产生的光谱显示，所有三个物体上都含有丰富的乙烷 (C2H6)，其中 Sedna 的含量最高。 Sedna 上还检测到乙炔 (C2H2) 和乙烯 (C2H4)。 这些分子是甲烷的直接辐照产物。 这些分子丰度的差异归因于矮行星所经历的温度和辐射环境的变化。

詹姆斯韦伯太空望远镜观测提供的这些新见解有助于我们了解柯伊伯带和外太阳系的动力学。 通过研究这些遥远天体的组成和轨道，科学家可以继续揭示我们宇宙邻居的丰富历史和演化。

定义：

– 柯伊伯带：位于海王星轨道之外太阳系边缘的区域，由无数冰冷物体组成。

– 跨海王星天体（TNO）：在太阳系外缘的海王星轨道之外运行的天体。

– 詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）：美国宇航局发射的太空望远镜，旨在用红外光观察宇宙。

– 近红外光谱仪 (NIRSpec)：JWST 上的一种仪器，用于测量近红外范围内的光强度。

– 矮行星：绕太阳运行的天体，不是卫星，形状接近球形，但尚未清除轨道上的其他碎片。

– 甲烷辐照：甲烷分子暴露于辐射的过程，导致其他分子形成。

来源：

– Emery，JP 等人。 (2023)“Sedna、Gonggong 和 Quaoar 研究预印本”（伊卡洛斯）

– NASA – 詹姆斯·韦伯太空望远镜任务