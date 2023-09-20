明确的使命和创新影响力的作用

本文探讨了创意专业人士背景下的“作家障碍”概念，并将其应用于科技领域。 它强调了拥有明确的使命并了解自己工作的影响的重要性，以克服挑战并保持动力。

本文首先讨论了丹麦天文学家第谷·布拉赫 (Tycho Brahe) 的工作，他一生都在记录行星的运动并绘制恒星的位置。 虽然布拉赫的工作可能看起来单调乏味，但它为物理学和工程学的重大进步奠定了基础。 据解释，科学技术发展的初始阶段大部分涉及数据收集和分析，这往往是乏味和无聊的。

为了消除无聊并保持动力，文章建议清楚地了解正在开展的工作的目标和影响。 它引用了印度空间研究组织（ISRO）作为具有明确使命的组织的例子。 ISRO 专注于解决日常挑战，例如预测降雨和研究天气模式，从而取得了重大进步和实际应用。

文章强调，影响力会产生影响力，这意味着即使很小的成就也可以激发进一步的创新。 它举了在科学会议上展示研究结果并获得同行赞赏的例子，作为年轻研究人员的催化剂。

文章最后以一个个人的例子来介绍用于机械化清理化粪池和下水道沙井的 HomoSEP 机器人的开发。 作者解释了与环卫工人的互动和实地考察如何激发了开发消除人工清理的解决方案的动力。 该项目的成功及其对改变相关人员生活的影响进一步激励了作者和团队。

在未来的文章中，作者计划讨论跨界工作和在组织中培育创新文化。

总体而言，本文强调了拥有明确的使命并了解自己工作的影响的重要性，以克服科技领域的挑战并保持动力。

来源：

– 文章作者：Prabhu Rajagopal 教授，印度理工学院马德拉斯创新中心 (CFI) 负责人

– YouTube 视频：“https://youtube.com/watch?v=Tmo6HLLVs4g&si=0SBZNdOuKEi40-XP”