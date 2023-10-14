毅力号火星车即将探索火星碳酸盐岩单元

毅力号火星车即将抵达火星上的一个重要目的地：边缘碳酸盐岩单元。 美国宇航局的科学家们一直热切地期待着这一刻，因为碳酸盐单元在选择杰泽罗陨石坑作为火星车着陆点的过程中发挥了至关重要的作用。

边缘碳酸盐单元位于 Jezero 火山口西部边缘的内边缘。 它是一个展现出碳酸盐矿物独特特征的层。 在地球上，碳酸盐通常存在于淡水或碱性湖泊的浅滩中。 据信，数十亿年前的火星上可能发生过类似的过程，杰泽罗陨石坑的湖水在其海岸沉积了碳酸盐层。

由于多种原因，碳酸盐引起了科学家的极大兴趣。 首先，它们提供了对火星古代大气的宝贵见解。 碳酸盐是通过化学反应形成的，其中涉及大气中的二氧化碳与液态水的反应。 通过研究碳酸盐的存在、丰度和同位素组成，科学家可以推断火星过去大气中的二氧化碳水平，并更好地了解其气候历史。

此外，如果火星上存在古代生命，碳酸盐矿物就有可能保存古代生命的证据。 当碳酸盐在岩石形成的早期沉淀时，它们可以捕获并保存其形成环境的快照，包括微生物生命的任何迹象。

毅力号对边缘碳酸盐岩单元的探索将包括对岩石样本的仔细分析，以期揭示有关火星过去的宝贵信息。 火星车的精密仪器将用于研究碳酸盐中有机分子的成分、结构和潜在存在。

任务中这一激动人心的一步使我们更接近解开火星的奥秘，加深我们对其过去宜居性的了解。 从边缘碳酸盐单元收集的数据可能提供有关火星古代气候以及这颗红色星球上过去微生物生命的可能性的重要线索。

定义：

– 碳酸盐：一种通过二氧化碳和液态水之间的化学反应形成的矿物质，通常存在于淡水或碱性湖泊中。

– Jezero 陨石坑：美国宇航局毅力号火星车在火星上的着陆点，因其具有保存过去微生物生命证据的潜力而被选中。

资料来源：NASA/加州理工学院喷气推进实验室