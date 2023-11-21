探索遥远的多样化世界：哈勃揭示岩石大小的系外行星

美国宇航局凌日系外行星勘测卫星 (TESS) 最近发现了一颗名为 LTT 1445Ac 的小型岩石系外行星，位于波江座，距地球约 22 光年。 这一发现的与众不同之处在于最近使用哈勃太空望远镜验证了行星的大小，为研究人员提供了有关这个遥远世界特征的宝贵见解。

虽然 TESS 为 1445 年识别 LTT 2022Ac 奠定了基础，但其光学分辨率不足以准确确定行星的直径。 为了克服这一限制，一组天文学家转向哈勃望远镜进行更精确的测量。 他们的发现最近被《天文学杂志》接受，为这颗系外行星的物理特性提供了新的线索。

通过分析哈勃望远镜收集的数据，研究小组确定LTT 1445Ac的直径是地球的1.07倍。 这证实了它的岩石成分，并表明其重力条件与我们的母星相似。 然而，相似之处就到此为止。 LTT 1445Ac 的表面温度高达 500°F (260°C)，这使得它成为我们所知道的适合生命生存的环境的希望破灭了。

主要作者 Emily Pass，天体物理中心的天文学家 | 哈佛和史密森尼对进一步探索的潜力表示兴奋。 结合哈勃望远镜和即将推出的詹姆斯·韦伯太空望远镜的光谱分析，科学家将能够更深入地研究 LTT 1445Ac 等凌日行星的大气层。 这些未来的观测将增强我们对围绕遥远恒星运行的各种系外行星的理解。

帕斯强调了这一发现的重要性，他补充道：“我们的测量很重要，因为它告诉我们这可能是一颗非常接近的类地行星。 我们期待后续的观测，这将使我们能够更好地了解其他恒星周围行星的多样性。”

随着韦伯太空望远镜不断揭晓新发现，寻找宜居系外行星仍然是未来十年美国天文学的关键目标。 在哈勃、韦伯等太空望远镜和未来宜居世界天文台的共同努力下，人类离解开太阳系以外遥远世界的奥秘又近了一步。

常见问题

1.什么是系外行星？

系外行星是指位于太阳系之外、绕太阳以外的恒星运行的任何行星。

2. TESS和哈勃望远镜在系外行星研究中的用途是什么？

凌日系外行星勘测卫星（TESS）旨在通过观察行星从恒星前方经过而引起的恒星暂时变暗来定位系外行星。 另一方面，哈勃太空望远镜用于研究系外行星的性质和特征，提供对其大小、大气和其他关键细节的重要见解。

3.什么是詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）？

詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST) 是 NASA 备受期待的哈勃太空望远镜的继任者。 它预计将于 2021 年底发射，将主要在红外光谱中观测宇宙，为研究系外行星大气层和早期宇宙提供前所未有的能力。