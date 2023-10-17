撒哈拉沙漠的周期性绿化：气候和动物扩散的见解

气候科学家最近发现，撒哈拉沙漠会经历周期性的绿化，大面积的植被覆盖了典型的干旱景观。 这些绿色阶段大约每 21,000 年发生一次，其特点是河流、湖泊和依赖水的动物的繁殖。 赫尔辛基大学和布里斯托尔大学领导了这项研究，该研究发表在《自然通讯》杂志上。

该研究的重点是调查撒哈拉沙漠经历的潮湿阶段，最近一次绿化发生在 5,000 至 15,000 年前。 通过开发一种旨在模拟北非潮湿时期的新气候模型，研究人员能够阐明这些事件的原因和时间。

撒哈拉气候的变化归因于地球轨道条件的变化，特别是地轴的摆动。 这种波动会影响太阳能分布的季节差异以及非洲季风等现象的强度。 以前的气候模型并没有完全捕捉到潮湿时期的范围。 然而，研究小组开发的新模型可以更好地了解撒哈拉沙漠的潮湿状况。

该模型显示，在过去 21,000 万年中，北非大约每 800,000 年就会出现一次潮湿期。 北半球温暖的夏季增强了西非季风系统的强度，导致撒哈拉沙漠的降水量增加。 这反过来又促进了该地区稀树草原型植被的生长。 在冰河时期，绿化不会发生，因为高纬度地区被冰覆盖，冷却了大气并抑制了季风。

了解撒哈拉沙漠的植被状况不仅有趣，而且对于追踪动物进出该地区的活动也具有重要意义。 撒哈拉沙漠是控制北非和撒哈拉以南非洲之间以及进出非洲大陆的物种传播的门户。 湿润和干旱阶段的交替对非洲物种的进化和传播发挥了至关重要的作用。

通过成功模拟北非潮湿时期，研究人员可以更好地了解非洲的人类分布和人类属的进化。

来源：

–《自然通讯》，发表的研究报告。

– 爱德华·阿姆斯特朗，赫尔辛基大学和布里斯托尔大学的气候科学家。