东非第一块中新世化石揭示了进化史

包括人类进化研究中心 (CENIEH) 地质年代学和地质学项目在内的国际研究团队在东非取得了令人兴奋的发现。 在《iScience》杂志上发表的一篇论文中，研究小组报告在莫桑比克戈龙戈萨国家公园发现了第一块中新世哺乳动物化石，该公园是了解非洲生态系统演变及其对古人类谱系影响的重要场所。

这项研究由牛津大学的 Susana Carvalho 博士领导，是戈龙戈萨古灵长类动物项目的一部分，该项目旨在保护生物多样性并促进当地社区的发展。 该团队的发现包括中新世时期的牙齿化石，该时期的时间跨度为 5 至 23 万年前，在非洲猿类的起源中发挥了至关重要的作用。

此外，研究人员还能够确定马赞巴地质构造的辐射日期，根据成土碳酸盐和木化石重建该地区的古植被，并描述各种化石，包括海洋脊椎动物和无脊椎动物、爬行动物、陆地哺乳动物和木化石。沿海古环境。 值得注意的是，他们发现了一种新的巨型蹄兔，体重在 124 至 153 公斤之间。

这项开创性的研究为以前未经探索的非洲地区提供了宝贵的见解。 CENIEH 的附属科学家、乌得勒支大学的 Marie Sklodowska-Curie 研究员 Mark Sier 强调了这项研究的重要性，他表示：“这项研究为非洲地区开辟了全新的前景，而迄今为止，该地区在古生物学上还是一片空白。” 作为他正在进行的项目的一部分，西尔目前正在研究轨道周期对东非沉积物的影响。

总的来说，在东非发现这些中新世化石有助于我们了解该地区的进化历史，并揭示塑造非洲生态系统和影响古人类发展的过程。 在戈龙戈萨国家公园进行的研究强调了古生物学研究对于保护工作和社区发展倡议的重要性。

来源：

René Bobe 等人，来自东非裂谷南部沿海林地的第一个中新世化石，iScience (2023)。 DOI：10.1016/j.isci.2023.107644

由CENIEH提供

引文：

东非大裂谷南部沿海林地发现第一批中新世化石（2023 年 20 月 XNUMX 日）

检索20十月2023

来自 https://phys.org/news/2023-10-miocene-fossils-coastal-woodlands-southern.html