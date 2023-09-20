探索宇宙的早期：观测宇宙学和射电实验

麦吉尔大学物理学副教授 Cynthia Jiang 一直热衷于用手工作。 这种热情使她进入了观测宇宙学领域，通过收集宇宙早期的数据来研究宇宙的起源和发展。

蒋在研究生申请过程中参观了加州理工学院的一个实验室，开始了她的观测宇宙学之旅。 她立即​​被真空设备和低温恒温器迷住了，并知道自己想从事这个领域。 完成博士学位后，她加入了普朗克望远镜的科学团队，研究宇宙微波背景（CMB）。 然而，蒋希望致力于制造自己的乐器。

在考虑下一步行动的同时，蒋在南极度过了一年，担任南极望远镜的过冬科学家。 在那里期间，她对宇宙无线电波产生了兴趣，并从研究宇宙微波转向了宇宙无线电波。 蒋现在专注于建造、部署和操作能够探测早期宇宙关键时代（特别是黑暗时代和宇宙黎明）无线电信号的仪器。

黑暗时代是指宇宙主要由中性氢气组成的时代。 当第一批恒星形成时，宇宙黎明发生得稍晚一些。 这些时代的观察具有挑战性，需要研究人员前往地球上的偏远地区，以尽量减少来自宇宙其他部分的干扰。

蒋手工制作的仪器旨在捕捉第一个宇宙日出和之前的黑暗时代的光线。 目前，只有一个名为 EDGES 的团队报告了宇宙黎明时代的潜在观测结果，但他们的结果仍需要其他仪器的证实或反驳。

在接受广达采访时，蒋讨论了她在南极的经历、她在观测宇宙学方面的工作细节，以及通过科学研究解开谜团的兴奋。

定义：

观测宇宙学： 通过收集和分析观测数据来研究宇宙的起源、结构和演化。

宇宙微波背景辐射 (CMB)： 来自大爆炸的遗迹辐射，用于研究早期宇宙。

宇宙黑暗时代： 早期宇宙的一个时期，当时宇宙主要由中性氢气组成，导致天空没有恒星和星系的黑暗。

宇宙黎明： 第一批恒星开始形成的时代，标志着黑暗时代的结束。 这些早期恒星与当今宇宙中观察到的恒星不同。

21厘米线： 氢原子发射的特定无线电波长，可用于研究宇宙历史的不同时期。

来源：

来源：广达杂志

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