隐藏的影响：揭开地球隐藏的流星陨石坑

太阳系充满了剧烈碰撞和流星撞击的证据。 然而，在地球上，这些迹象往往很少见并且很模糊。 与月球或水星不同，地球的陨石坑已被风、水和板块构造等自然过程消除。 一些陨石坑潜入地壳，而另一些则隐藏在冰盖、水体或沉积物层下。 这使得直到最近才发现和研究地球上的陨石坑变得困难。

科学家们已经开发出几种方法来识别和确认陨石坑的存在。 最可靠的指标之一是冲击石英的存在，这是一种岩石，显示出压力突然增加的证据，通常是由撞击事件引起的。 另一个明显的迹象是破碎锥的形成，这种圆锥形特征仅在撞击地点发现。 此外，高压多晶型物（晶体结构发生改变的岩石微观颗粒）的发现进一步证实了陨石坑的存在。

尽管面临挑战，研究人员还是成功地发现了地球上许多隐藏的流星陨石坑。 以下是一些值得注意的例子：

1. 海华沙冰川撞击坑：这个直径 31 公里的陨石坑隐藏在格陵兰岛西北部一公里厚的冰层之下，直到 2018 年才被发现。据信这次撞击发生在大约 58 万年前，是已知最北端的陨石坑。

2.切萨皮克湾流星陨石坑：这个巨大的陨石坑隐藏在数百米厚的沉积物下面，于1983年被发现。这次撞击发生在大约35万年前，引发了到达欧洲的海啸，并影响了切萨皮克湾的形成。

3.萨德伯里盆地：1.8亿年前形成于加拿大安大略省，这个被侵蚀的陨石坑是地球上最大的撞击地点之一。 这次撞击是由彗星造成的，导致熔岩从地幔上升到盆地，喷射物散布到世界各地。

4.希克苏鲁伯，恐龙杀手：希克苏鲁伯陨石坑位于墨西哥海岸附近，是由导致恐龙灭绝的小行星造成的。 这个直径 180 公里的盆地是在科学家发现外星物质层十年后发现的，证实了这次撞击与大规模灭绝事件的联系。

5. 纳迪尔：这个陨石坑埋在近半公里的沉积物下，位于西非海岸纳迪尔海山附近，于 2020 年被发现。它大约与希克苏鲁伯撞击同时形成，引发了关于多次小行星撞击发生的问题。

6. 宜兰陨石坑：宜兰陨石坑于 2021 年在中国森林中发现，是最近一次撞击的部分遗迹，估计发生在 46,000 至 53,000 年前。 它是目前已知最大的距今不到100,000万年的陨石坑。

7.流星葡萄酒：在法国南部，一片200米宽的洼地里有一家名为“Domaine du Météore”的酒庄。 虽然最初被认为是一个笑话，但据信这是流星撞击的结果。

对隐藏的流星陨石坑的研究为了解地球的宇宙轰击历史提供了宝贵的见解。 这些发现凸显了我们星球的活力以及影响在塑造其表面和生态系统方面所发挥的重要作用。

来源：

– 约翰逊 B. (2021)。 采访普渡大学地球、大气和行星科学系副教授布兰登·约翰逊。

– 地质学杂志。 （2020）。 地球上的撞击结构。 JSTOR，地质学杂志，128(6), 691-694。