科罗拉多大学博尔德分校对科罗拉多州的经济影响达到 4.3 亿美元

科罗拉多大学博尔德分校利兹商学院商业研究部进行的一项新研究显示，该大学对整个科罗拉多州产生了重大的经济影响，在 4.3-2022 财年总计达到 23 亿美元。 这比上一年的 3.3 亿美元有所增加。

该研究分析了影响科罗拉多大学博尔德分校经济影响的各种因素。 该大学共有 19,189 名教职员工和学生，薪资和福利支出总计 1.1 亿美元。 这一就业创造了 1.8 亿美元的直接经济影响，不仅包括工资，还包括大学在当地供应商的商品和服务上的支出。

此外，CU Boulder 因研究和技术转让而产生的间接和诱发影响促进了公司发展和创造就业机会，总影响达到 2.5 亿美元。 通货膨胀、劳动力费用增加以及数据质量的提高以及分配给科罗拉多州的更详细的支出等因素导致了经济影响的增加。 科罗拉多大学博尔德分校作为博尔德大都市区统计区最大的经济贡献者的地位也表明了其对当地经济的重要性。

此外，研究发现，科罗拉多大学博尔德分校的研究支出达 643 亿美元，带来的经济贡献为 1.2 亿美元。 该大学的非本地学生和访客在该州的支出达到 777 亿美元，包括租金、杂货、交通、儿童保育、娱乐和医疗保健费用。

科罗拉多大学博尔德分校本财年的直接支出估计为 700 亿美元，其中包括建筑项目的预算成本。 值得注意的是，赫尔姆斯艺术与科学学院和玛丽·里彭户外剧院改造项目是科罗拉多大学博尔德分校最大的项目之一。

考虑到科罗拉多大学系统所有校区和附属医院的整体经济影响，17.2-2022 财年整个州的总影响达到令人印象深刻的 23 亿美元，支持了总共 98,175 个工作岗位，主要集中在丹佛市博尔德市和科罗拉多斯普林斯大都市区。

值得注意的是，该研究并未包括校友、退休人员、体育或技术转让的影响。 然而，这些发现凸显了科罗拉多大学博尔德分校对该州经济和整体生活质量的重大贡献。

来源：

– 科罗拉多大学博尔德分校利兹商学院商业研究部