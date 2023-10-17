蚯蚓对土壤风化的影响

在最近的一项研究中，斯坦福大学的研究人员研究了蚯蚓在土壤风化过程中的作用。 蚯蚓以其分解有机物质和沉积物颗粒的能力而闻名，这使得它们对园艺和堆肥很有价值。 斯坦福大学土壤科学博士生阿德里安·瓦克特 (Adrian Wackett) 表示，蚯蚓会消耗土壤颗粒，并将最大的颗粒保留在砂囊中，从而有助于土壤的分解和养分的释放。

然而，虽然蚯蚓在受控环境中可能是有益的，但当它们被引入自然生态系统时可能会构成威胁。 它们的活动会影响土壤过程，例如有机质和养分的保留，以及水的渗透和化学反应。 此外，蚯蚓通过分解有机物质并将二氧化碳释放到大气中来促进二氧化碳循环。

研究小组在波多黎各的云盖国家森林进行了研究，研究了蚯蚓所在土柱内沉积物尺寸的变化。 他们发现，有蚯蚓挖洞的区域的中值粒径较小，这表明对土壤质地有显着影响。 事实上，蠕虫生物扰动区的石英颗粒比没有蠕虫活动的石英颗粒小了近 50%。

这项研究是第一个调查蠕虫引起的原位土壤中二氧化硅分解的研究。 研究人员估计，蚯蚓对云盖土壤总风化作用的贡献约为 2%。 然而，这被认为是保守的估计，因为蚯蚓可能是比最初认为的更重要的风化机制。

蚯蚓扩散到新的领地会导致风化率增加。 人们观察到蚯蚓渗入了历史上没有蠕虫的北纬森林。 研究小组研究了阿拉斯加、明尼苏达州、芬兰和瑞典的土壤剖面，观察蚯蚓最近入侵地区中值粒径的变化。

虽然单个蚯蚓可能会造成微小的变化，但蚯蚓活动对土壤风化的累积影响是巨大的。 了解蚯蚓对土壤风化动态的影响对于预测和管理各种生态系统中的土壤过程至关重要。

Sumber:

– 演示文稿：[提交后添加链接]

– 由美国地质学会提供

引文：

Phys.org。 （2023 年 17 月 XNUMX 日）。 蚯蚓效应：揭示土壤风化动力学。 检索自[提交时添加的链接]