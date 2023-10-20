古代熔岩中发现的神秘元素引发了地核泄漏理论

科学家们在古代熔岩中检测到一种神秘元素后有了一个令人费解的发现，从而得出了地球核心正在泄漏的理论。 对加拿大北极群岛巴芬岛 62 万年前熔岩流的一项研究发现，氦 3 的含量异常高，这是一种与地球内部运作有关的稀有同位素。 该研究结果发表在《自然》杂志上，引发了研究人员和专家的激烈争论。

该研究小组由伍兹霍尔海洋研究所和加州理工学院的地球化学家组成，收集了巴芬岛古代熔岩流的读数。 他们发现，这片大陆含有最高比例的氦 3、氦 4 和陆地火山岩中发现的另一种同位素。 这引起了相当大的关注，因为在非天文地点发现如此高含量的氦 3 意义重大。

Hel-3 由于其性质而极为罕见。 一旦到达表面，它就会逃逸到大气层并消散到太空中。 因此，如果在地表发现了氦3，它很可能起源于地核。 这一发现可能会提供地核材料的物理例子，挑战之前地球核心被密封的认识。

这一发现的影响是巨大的。 如果能够确定材料确实从核心泄漏，科学家们就可以以以前不可能的方式研究核心材料。 原始氦 3 的存在可能蕴藏着有关我们星球形成的秘密，而这些秘密无法通过其他方式获得。 这一发现表明，地球深处比以前意识到的更加动态，颠覆了地球核心和其他层之间地球化学隔离的传统观念。

伍兹霍尔海洋研究所的地球化学家福雷斯特·霍顿称这一发现“令人兴奋”，并强调还有很多工作要做。 这项研究提出的问题多于它所回答的问题，为研究地核开辟了新的途径。 发表在《自然》杂志上的科学家报告提供了堆芯泄漏的进一步证据。

总体而言，这一突破性的发现挑战了有关地核的现有知识，并为科学家以前所未有的方式探索地核材料提供了机会。 这项研究的意义可能会彻底改变我们对地球形成和动力学的理解。

来源：

– 爱尔兰太阳报（未提供网址）

– 自然（期刊）