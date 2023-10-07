天龙座流星雨：你需要知道什么

一年一度的天龙座流星雨将于本周末达到顶峰，为天文爱好者提供了目睹天体奇观的绝佳机会。 从6月10日到20日，天龙座流星雨的高峰预计出现在周日或周一。 今年，月球的光照度将低于 XNUMX%，黑暗的天空非常适合观测流星。

要观察流星雨，首先要找到天龙座，这似乎是天龙座流星雨的起源地。 在北美，日落后可以在西北高处发现天龙座。 如果大熊座（也称为北斗七星）可见，则天龙座将位于其上方约 30 度。 或者，您可以使用观星应用程序来帮助定位星座。 找一个远离光污染的地方，放一把舒适的椅子，让你的眼睛适应一下。 如果运气好的话，您可能会瞥见这些“流星”。

天龙座流星雨是由 21P/Giacobini-Zinner 彗星的碎片产生的。 当彗星穿过太阳系时，它会留下岩石和冰块。 当地球穿过这些碎片时，它会在我们的大气层中燃烧，产生我们称之为流星的光条纹。

21P/Giacobini-Zinner 彗星是一颗相对较小的彗星，直径约为 1.24 英里（2 公里）。 它每 6.6 年绕太阳一周，于 1900 年被法国天文学家米歇尔·贾科比尼 (Michel Giacobini) 发现。与这颗彗星相关的天龙座流星雨在过去曾上演过令人印象深刻的表演，特别是在 1933 年和 1946 年。虽然近年来不太活跃，但 2011 年也是观测这次流星雨的好年份。

如果您对天龙座流星雨以外的观星感兴趣，请考虑使用专家推荐的最好的望远镜和双筒望远镜。 此外，如果您想拍摄流星雨或夜空的照片，我们的天文摄影指南将提供有用的提示来帮助您入门。

来源：

– 美国宇航局科学