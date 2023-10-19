地球大气层对寻找宇宙生命的影响

在天体生物学领域，科学家经常将地球视为了解宇宙中生命可能性的模板。 与地球相似的行星，即在宜居性和大气成分方面与我们的行星相似的行星，特别令人感兴趣。 然而，随着时间的推移，地球的大气层发生了巨大的演变，因此有必要了解其过去，以便更好地寻找其他行星上的生命迹象。

显生宙跨越了过去的五亿年，在地球大气层的演化和各种物种的出现中发挥了至关重要的作用。 这一时期氧气含量增加，动物、陆地植物和恐龙发育。 然而，目前用于寻找系外行星生命迹象的方法并没有考虑到地球大气层随时间的变化。

为了弥补这一差距，康奈尔大学的一组研究人员模拟了显生宙时期的地球大气层。 该团队由丽贝卡·佩恩（Rebecca Payne）和丽莎·卡尔滕内格（Lisa Kaltenegger）领导，旨在提供一种用于规划和解释系外行星大气观测的工具。 通过了解不同时期地球大气层的成分，天文学家可以更好地识别寻找生命的有希望的目标。

目前，在能够直接从系外行星大气获取光谱的先进望远镜的帮助下，系外行星的研究正在从发现过渡到表征。 通过直接成像和透射光谱分析等技术，天文学家可以收集有关系外行星大气成分的重要数据。 即将推出的詹姆斯·韦伯太空望远镜预计将提供更详细的信息。

尽管已经发现并描述了许多系外行星的特征，但在大气演化的不同阶段却缺乏与地球类似的行星。 显生宙尤其令人感兴趣，因为它在陆地生命中取得了重大发展。 通过模拟行星大气层产生的透射光谱，研究人员可以确定其成分和生命迹象的存在。

了解地球大气层的演化可以为指导在系外行星上寻找生命提供有价值的见解。 通过识别大气发展不同阶段的地球类似物，科学家可以缩小寻找外星生命的潜在目标范围。

来源：

– “类地系外行星的氧气赏金：显生宙的地球光谱” – 丽贝卡·佩恩和丽莎·卡尔滕内格

– 今日宇宙