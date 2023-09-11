不同的视角：宇宙比我们想象的要小吗？

根据一项新的研究，可观测的宇宙实际上可能是现有宇宙的大部分。 虽然大多数宇宙学家认为，我们可观测到的宇宙角落只是更大甚至无限造物的一小部分，但这项研究却提出了不同的观点。

科学家长期以来认为宇宙很大的原因之一是星系团的分布。 如果宇宙只延伸到我们能看到的范围，那么超出我们可观测范围的星系就不会被引力拉向我们，从而形成不对称的聚类模式。 然而，在整个可见宇宙中，星系在大范围内均匀地聚集，这表明星系具有均匀性和各向同性。

时空也指向更大的宇宙。 如果时空不平坦，我们对遥远星系的感知就会被扭曲，使它们看起来比实际情况大得多或小得多。 由于宇宙膨胀，遥远的星系看起来只是稍微大一点，这一事实表明宇宙必须比可观测的宇宙至少大 400 倍。

此外，几乎完美的黑体的宇宙微波背景也带来了一个难题。 除了小的温度波动之外，它比应​​有的更加均匀。 为了解释这一点，天文学家提出了大爆炸后不久的早期宇宙膨胀。 如果这个模型是准确的，那么宇宙可能比我们能观测到的大大约 10^26 倍。

然而，这项新研究探讨了弦理论和“沼泽地”的概念。 弦理论是数学方法的集合，有助于开发复杂的物理模型。 一些弦理论模型比其他模型更有前景，其中一些与量子引力兼容，而另一些则不兼容。 大多数暴胀弦理论模型都陷入了“沼泽地”，这表明它们的前景并不乐观。

这项研究的研究人员提出了弦理论中高维结构的想法来解释没有早期宇宙膨胀的宇宙。 这种方法允许宇宙仅比我们所能观察到的大一百倍或一千倍。 虽然这项研究提出了不同的观点，但仍需要进一步的研究和观察来证实或挑战这些发现。

来源：

– 本文的要点基于 Pablo Carlos Budassi 的“宇宙的对数视图”。

– 文章中使用的图像归功于 Nick Strobel 和 APS/Alan Stonebraker。