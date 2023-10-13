应对影响：日食将如何测试电网

本文探讨了即将到来的日环食及其对美国电网的潜在影响。 随着日食将经过包括加利福尼亚州和德克萨斯州在内的几个主要太阳能热点，电网运营商正在为太阳能发电量大幅下降做好准备，这可能会给满足电力需求带来挑战。

自 2017 年上次日食以来，太阳能在美国能源结构中的主导地位已显着增强。 例如，加利福尼亚州的太阳能发电能力增加了一倍，现在太阳能可以满足该州一半以上的中午需求。 因此，日食期间太阳能输出的减少可能对电网构成重大考验。

据电网运营商估计，该国超过三分之一的太阳能发电能力可能在日食期间的某个时刻无法使用，这可能会影响约 20 万户家庭的供电能力。 电网运营商面临双重挑战：寻找替代能源来填补日食期间的电力缺口，并在日食结束后平稳增加太阳能发电。

加利福尼亚州和得克萨斯州的电网运营商已经为这次事件做好了数月的准备，此次日食将对这两个州产生重大影响。 为了应对减少的太阳能输出，运营商可能需要依靠在当天早些时候启动天然气发电厂并利用过夜充电的电网规模电池。 然而，日食结束后发电量的迅速增加带来了另一个挑战，因为升温速率将超过正常水平。

尽管面临这些挑战，电网官员对他们的准备工作充满信心，并相信电网已做好应对日食的充分准备。 发电厂之间的协调以及利用邻国替代资源的能力为管理日食影响提供了一定的灵活性。 然而，拥有自己的孤立电网的德克萨斯州在处理太阳能输出损失方面可能面临独特的挑战。

除了对太阳能的影响外，日食预计还会产生二次影响，例如气温下降和空气湍流减少。 这些因素也可能影响风力发电。 尽管如此，电网运营商乐观地认为他们能够应对日食带来的挑战并保持稳定的电力供应。

来源：

– 加州独立系统运营商 (Caiso)

– 爱迪生电气研究所 (EEI)

– 美国国家海洋和大气管理局 (NOAA)