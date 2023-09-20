老鼠能学会一首新歌吗？

多年来，研究人员认为老鼠的歌曲是本能的、固定的。 然而，2012年，杜克大学的一组神经生物学家进行了一项实验来检验这一假设。 研究人员通过手术使五只老鼠失聪，并将它们的歌曲与听力正常的老鼠的歌曲进行比较。 他们发现，聋鼠的歌曲变得退化且无法识别，这表明听到自己和他人的声音对于老鼠的歌曲至关重要。

这个实验为语言的起源提供了线索，长期以来，语言一直被认为是“科学中最难的问题”。 虽然在鸣禽和鲸鱼等物种中观察到声音学习，但科学家认为这些能力与人类语言无关。 小鼠发声学习的发现表明，语言批判能力可能存在于一个连续体中。

其他发现进一步模糊了人类和动物交流之间的界限。 能够产生声音并对声音做出反应的海龟、能够听到健康珊瑚礁声音的珊瑚幼虫以及能够探测声音的植物都已被研究过。 这些发现表明，可以在非人类声音中找到意图和意义，表明语言中基于规则的结构的出现。

几个世纪以来，语言一直被视为人类的独特特征，使我们有别于其他物种。 这种信念证明了我们对动物的统治是合理的，并使语言的进化成为一个谜。 然而，语言学、生物学和认知科学领域的专家现在怀疑，语言可能具有跨物种的共享成分，从而揭示了动物的内心生活和我们自己的进化历史。

资料来源：“纽约时报”

定义：

– 声音学习：通过模仿和练习学习和发出声音的能力。

– 超声波图：声音的视觉表示，显示不同成分的频率和强度。

– 神经生物学家：研究神经系统及其与行为关系的科学家。

– 鲸类：海洋哺乳动物，包括海豚和鲸鱼。

– 鳍足类：海洋哺乳动物，包括海豹和海狮。

– 前脑：大脑的​​前部，负责高级认知功能。

– 水下陆桥：由于海平面上升而处于水下的两块陆地之间的陆地连接。